Filme formen das Denken vor, sagt Jan Oliver Schwarz. Das kann auch zum Problem werden. Im Interview erklärt der Leiter des Projekts „Motives and Fiction“ an der TH Ingolstadt, warum er keine Zukunftsangst mehr hat.

Captain Kirk spricht 1968 in der Serie Star Trek in einen „Communicator“, der Entwickler zum Mobiltelefon inspirierte. Bild: CBS Photo Archive / Getty Images

Vorausschauen als Fach: Gerade wurde das Bayerische Foresight-Institut gegründet, an der Technischen Hochschule Ingolstadt kann man nun „Global Foresight and Technology Management“ studieren. Also über die technologische Zukunft nachdenken. Die Foresight Academy, eine von 16 Unternehmen gegründete Zukunftsplattform, unterstützt das Institut. Jan Oliver Schwarz ist Professor an der TH und Leiter des Projekts „Motives and Fiction“.

Frankfurter Allgemeine Quarterly: Sie untersuchen Science-Fiction, um etwas über die Technologie von morgen zu erfahren. Manchmal sagen Filme die Zukunft voraus. In „Minority Report“ von 2002 sieht man Dinge, die wie ein iPad oder Amazons Alexa wirken. Erahnte der Film, was kommt?

Jan Oliver Schwarz: Ich sehe es umgekehrt: Der Film wusste nicht, was kommt, sondern es gibt diese Dinge, weil sie schon einmal im Film zu sehen waren. Ein Kunstwerk reflektiert immer die Veränderung, die es in der Gesellschaft gibt. Das war auch bei Romanen schon so. Aber gleichzeitig beeinflusst es unser Denken. In der Fiktion erfahren die Menschen, wie man sich verhalten könnte. Das geht bis hin zum berühmten Werther-Effekt, da haben sich junge Männer das Leben genommen nach der Goethe-Lektüre. Ein Film wie „Minority Report“ ist eine Inspirationsquelle. Man sieht nicht nur das denkbare Produkt, sondern auch, was die Menschen damit machen, wie es in den Alltag passt. So wird es vorstellbar. Und dann bringt es jemand auf den Markt. Der Film schafft die Realität erst.

Wie oft gelingt das denn? Haben Sie noch Beispiele?

In der Serie „Star Trek“ aus den späten Sechzigern gab es den Communicator, da spricht Captain Kirk in seine Hand und kann so mit den anderen reden. Das hat Entwickler bei Motorola inspiriert, ein mobiles Telefon zu entwickeln. 1996 erschien das „StarTAC“, das damals kleinste Telefon, direkt der TV-Serie nachempfunden. Oder der sich selbst bindende Schuh aus „Zurück in die Zukunft II“. Nike hat ihn wirklich auf den Markt gebracht, 2016, mehr als ein Vierteljahrhundert nach dem Film. Oder das selbstfahrende Auto – das kennen wir längst, als K.I.T.T. aus „Knight Rider“.

Hat der sprechende Computer HAL aus dem Film „2001“ von 1967 Siri und Alexa vorweggenommen?

Der Film hat jedenfalls den Boden dafür bereitet, dass man überhaupt in Erwägung zieht, mit einem Computer zu reden. Ich schaue Sci-Fi-Filme oder Literatur immer mit der Frage an: Was ist da Neues drin? Filme formen das Denken vor. Das kann auch zum Problem werden. Der britische Geheimdienst MI6 hat schon Anzeigen geschaltet, um den Menschen klarzumachen, dass es bei ihm nicht um Cocktails und schöne Frauen geht. Sie hatten zu viele Bewerber, die James Bond sein wollten.

Wer die Zukunft kennen will, muss fernsehen?

Es ist komplexer. Die Filme schauen voraus, aber der Zeitgeist hängt eher zurück. Nachhaltigkeit und Digitalisierung gelten als aktuelle Themen, sind aber eigentlich rund 50 Jahre alt. Beispiel Ökologie: Der berühmte erste Report des Clubs of Rome mit dem Titel „Die Grenzen des Wachstums“ erschien 1972. Und der Shell-Boykott, als das Unternehmen seine Ölplattform Brent Spar einfach versenken wollte, war 1996. Viele Unternehmen haben einfach nur ignoriert, was um sie herum passiert.

Müssen wir in die Zukunft schauen, weil die Probleme so groß sind?

Ja und nein. Nehmen wir die Wirtschaft als Beispiel. Für viele Unternehmen ist die Weltlage derzeit bedrohlich. Für andere liegen Chancen in der Situation, da entstehen neue Produkte, neue Dienstleistungen. Ich spreche lieber über „Zukünfte“ – denn es gibt viele Möglichkeiten, wie alles wird.

Die Zukunft wirkt auf viele gerade eher bedrohlich.

Ein Grund liegt in der wahrgenommenen Geschwindigkeit von Veränderungen: 2008 die Finanzkrise. Dann lag die deutsche Automobilindustrie fast am Boden. Es folgten Brexit, Corona, der Ukrainekrieg. Und Boris Becker ist im Knast. Letzteres klingt banal, aber auch da brechen Welten zusammen. Es passiert unheimlich viel, was man sich bisher so nicht vorstellen konnte. Das verunsichert.

Was können wir von der Science-Fiction lernen?

Erstens, die Zukunft kann ganz anders werden, als wir es uns vorstellen. Zweitens, wir können viel Inspiration aus diesen Filmen ziehen. Ich habe keine Zukunftsangst mehr. Wenn ich all die Horrorszenarien höre, was bald alles kaputtgehen soll, frage ich immer zweifelnd nach. Das hat die Science-Fiction mich gelehrt: Es gibt immer Alternativen, es könnte immer auch anders kommen. Und wir können die Zukunft mitgestalten.

Jan Oliver Schwarz studierte zunächst Wirtschaftswissenschaften in Witten-Herdecke, schrieb eine Abschlussarbeit über Zukunftsforschung, arbeitete dann an der Universität der Künste Berlin an der Analyse aktueller Literatur. Heute ist er Professor für „Strategic Foresight and Trend Analysis“ an der TH Ingolstadt. Auf der Seite motivesandfiction.com sind seine Forschungsergebnisse frei verfügbar.