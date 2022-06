Forensic Architecture : Auf der Suche nach der Wahrheit über den NSU

Was bis zum heutigen Tag fassungslos macht: Das Recherchekollektiv Forensic Architecture rekonstruiert den Terroranschlag von Hanau und den Tod des Asylbewerbers Oury Jalloh in Dessau.

Aussagen der Angehörigen und Überlebenden zur Tatnacht in Hanau in ihren Folgen; Armin Kurtovic; Serpil Temiz Unvar Bild: Norbert Minguletz

Das Postulat „Aufklärung“ darf in dieser Ausstellung wörtlich genommen werden. Was darin an Informationen und Fakten ausgebreitet wird, zielt auf belastbare Beweisaufnahme und eindeutige Wahrheit, nicht auf produktive Ambiguität, wie man sie von zeitgenössischer Kunst sonst erwartet. Minutiös rekonstruiert das Recherchekollektiv Forensic Architecture im Frankfurter Kunstverein den Hanauer Terroranschlag vom 19. Februar 2020 und den Tod des Asylbewerbers Oury Jalloh in Dessau am 7. Januar 2005. Zusammengeführt werden wandgroße Zeitleisten, die die Ereignisse weniger Stunden in Minuten und Sekunden stückeln, mit Zeugenaussagen, Polizeivideos, Überwachungskameras und ihren Metadaten; zu sehen sind die Ergebnisse sensorischer Forschungen in Gestalt von Schallexperimenten, Hörbarkeitsmessungen, Wärmeerhebungen, von Rauchentwicklung und Partikelrückständen, dazu Animationen und digitale Modelle. Mit alldem soll justiziable Evidenz erzeugt werden.

Eine Fülle an Daten ist systematisch aufbereitet, wer darauf einsteigt, kann sich stundenlang in die materialreiche Ausstellung vertiefen. Wie Schuss und Gegenschuss ergänzen und erklären sich die unzähligen Textbausteine und die selbst produzierten Filme, zugleich fließen die Erfahrungen der Angehörigen im Umgang mit Polizeibeamten und Staatsanwälten in die Erhebungen ein; so entsteht eine gesellschaftliche Momentaufnahme, die in keiner behördlichen Forensik Platz beanspruchen könnte.