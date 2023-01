Folgen des Brexit : Die Wut der Weinhändler ist grenzenlos

Irgendwann wird es so weit sein. Irgendwann wird sich das Angebot auf natürliche Weise der Nachfrage anpassen. So steht es geschrieben im „Wohlstand der Nationen“, Adam Smiths Ode an die Vernunft der Märkte. Vorausgesetzt, dass moderne Demokratie so etwas ist wie ein Marktplatz der Ideen, müsste sich das politische Angebot in Smiths Heimatland also bald wieder der Nachfrage anpassen. Im Mo­ment klafft da eine riesige Lücke. Das, was die britische Politik zu bieten hat, kann das, was ein wachsender Teil der Bevölkerung, der Wirtschaft und der Medien will, nicht befriedigen.

Die Rede ist von jenem Fluch, der das Königreich im vergangenen Jahr endgültig weltweitem Spott preisgegeben hat. Die vier Finanzminister und drei Premierminister des Jahres haben weder den Eindruck vermitteln können, dass sie die Lage außerhalb der Europäischen Union unter Kontrolle haben, noch, dass sie wissen, wie es als Außenseiter nach dem Brexit weitergehen soll. Die OECD prophezeit Großbritannien die längste und tiefste Rezession aller G-7-Staaten.