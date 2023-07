Eingeklemmt: Ein Panzer der Söldnertruppe Wagner in der Einfahrt zum Zirkus von Rostow am Don. Bild: dpa

Charakteristisch für den ein­fachen Russen ist, dass er in der Regel nicht nach Abstraktionen sucht, die das Wesen von Ereignissen erklären würden. Stattdessen findet er darin ganz gewitzt humoristische Details – um seines Seelenfriedens willen. Das passiert in allen Lebensbereichen, am meisten aber in der Politik, wo Humor zur Bewältigung von Hilflosigkeit beitragen kann. „Ich versteh das alles nicht, aber ich finde es lustig“ – so lautet wohl die im einfachen Volk weit verbreitete Formel für die Bewertung von Söldnerführer Prigoschins militärischem Abenteuer. Das Volk hat sich nicht weiter mit dem Vorgefallenen auseinandergesetzt, ihm sind die Zwistigkeiten unter den Befehlshabern herzlich egal, doch es durfte mal wieder spöttisch über die Absurdität des Lebens lachen.

Von allen Ereignissen in Rostow am Don erfreute sich die Episode mit dem Panzer der Wagner-Söldner, der im Stadtzentrum in der Toreinfahrt zum Zirkus stecken geblieben war, besonderer Beliebtheit in den sozialen Netzwerken. Was wurde nicht darüber gelacht! Die Geschichte mit dem Panzer wurde zum Mem. Und dieses Mem verwandelte sich in ein Symbol für das Scheitern der ganzen Operation, wie auch immer sie ursprünglich gedacht sein mochte.