Eröffnung des Flughafen BER : Fertig

Endlich eröffnet der neue Berliner Flughafen. Was bekommt der Reisende dort zu sehen – und was erzählt das über dieses Land?

Der Flughafen eröffnet, die Welt schließt: Dass der neue Berliner Hauptstadt-Airport acht Jahre und etliche zusätzliche Steuermilliarden nach dem eigentlichen Eröffnungstermin ausgerechnet an dem Wochenende den Betrieb aufnehmen will, in dem Deutschland in den zweiten Lockdown geht – das ist nur eine dunklere unter zahllosen grotesken Pointen, die das Projekt von Anfang an begleiten. Es wird Bauplaner und Historiker noch länger beschäftigen, wie es passieren konnte, dass gleich mehrere deutsche Großbauprojekte so katastrophal aus dem Ruder liefen. War es ein Zufall, dass der Planungskollaps mit dem Dieselskandal bei Volkswagen und dem Niedergang der Deutschen Bank zusammenfiel – war German Engineering an sein Ende gekommen, und wenn ja, warum?

Als 2012 zum ersten Mal die Eröffnung des Hauptstadtflughafens wegen eklatanter Mängel beim Brandschutz verschoben werden musste, tat der damalige Regierende Bürgermeister Wowereit, als wäre es eine absolute Ausnahme, dass in Berlin etwas nicht klappt; die Lokalpresse gab die Schuld dem damaligen Chefplaner Manfred Körtgen, der neben seinem Job eine Doktorarbeit verfasst hatte zu der im Kontext des Desasters tatsächlich lustigen Frage, wie man komplexe Baumaßnahmen „schneller und kostengünstiger abwickelt“. Was sicher nicht geholfen hat, war der 2012 entfachte Aktionismus, für den Wowereit politisch verantwortlich war – man feuerte die Architekten von Gerkan, Marg und Partner, die schon den Berliner Flughafen Tegel entworfen hatten, und setzte externe Beschleunigungstrupps ein, um den Eröffnungstermin halten zu können. Ein Fehler: Es gab jetzt Kabeltrassen und Lüftungsrohre, von denen niemand wusste, wo sie hinführten, es gab Rolltreppen, die bestellt wurden, bevor man die Decken erhöhte, und die zu kurz waren, als sie geliefert wurden, es gab insgesamt 17.500 festgestellte Mängel, am Ende mussten allen Ernstes Bauarchäologen angeheuert werden, die den halbfertigen Flughafen wie einen rätselhaften Tempel einer untergegangenen Kultur analysierten: Worauf könnte dieses seltsame Rohr hindeuten?