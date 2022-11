LGTBQ-Verfolgung in Russland : Denkmal für einen asexuellen Soldaten

In Russland war ein Menschenleben schon immer wenig wert, und seit dem 24. Februar dieses Jahres, als Russland seinen Angriffskrieg auf die ganze Ukraine ausdehnte, verfällt sein Wert noch weiter, er sinkt jeden Tag. Am 27. Oktober hat die Duma das Gesetz zum Verbot der „Propaganda nichttraditioneller sexueller Beziehungen“ in erster Lesung auf den Weg gebracht (sicherlich wird es, wie jedes andere menschenfeindliche Gesetz in Russland, in vollem Umfang verabschiedet werden), und während ich früher für meine Antikriegshaltung und für meine Abscheu gegen die Annexion der Krim strafrechtlich verfolgt werden konnte, so kann ich jetzt auch für das Erzählen meiner ersten Liebesgeschichte verfolgt werden, ebenso wie für die Gedichte, die ich geschrieben habe.

Der erste Gesetzentwurf wurde im Juni bekannt, damals hielt mich mein krebskranker Vater in Russland fest. Obwohl ich direkt nach Kriegsbeginn beschlossen hatte, Russland zu verlassen, verbrachte ich die Sommermonate also im Land; angewidert von dem, was um mich herum geschah, von dem, was in meinem Leben geschah, von der Art und Weise, wie alles, was ich in den letzten Jahren getan hatte, zerstört wurde; wie sich jeder Widerstand als sinnlos erwies. Das Gesetz macht alle meine öffentlichen Aktivitäten, mein persönliches Leben, meine Biographie zu einem Verbrechen.