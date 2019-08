Wachsende Bewegung : Feministinnen aller muslimischen Länder, vereinigt euch!

Der reformfreudige Kronprinz Mohammed bin Salman verkündete 2018, dass es Frauen endlich gestattet sei, in Saudi-Arabien Auto zu fahren. Der bisherige Bann wurde nach jahrelangem Protest einer kleinen Gruppe mutiger Saudi-Aktivistinnen und Feministinnen aufgehoben. Die Frauen setzten sich oft trotzdem ans Steuer, wurden verhaftet, blieben aber entschlossen, weiter zu kämpfen, bis die Regierung nachgeben würde. Die Obrigkeit hatte zahlreiche Gründe angeführt, warum Frauen nicht Auto fahren sollten: Es gefährde die Moral und den Anstand, würde den Frauen schaden und sie unnötig Risiken aussetzen.

Kleriker und konservative Kräfte hatten befürchtet, dass Frauen nicht mehr so leicht zu kontrollieren wären und die Promiskuität zunähme, falls sie öffentliche Verkehrsmittel oder Taxis benutzten oder sogar selber Auto fahren lernten. Die Angst vor diesen „unnötigen Risiken“ wurde schließlich durch die Einsicht aufgewogen, dass die Wirtschaft in Saudi-Arabien einen Aufschwung brauchte. Die wirtschaftlichen Vorteile, wenn man Frauen erlaubte, zu arbeiten, entsprachen auch dem Druck aus dem westlichen Ausland und dem Inland, Frauen (in vielen Entwicklungsländern) mehr Rechte zuzugestehen. Doch auch als das Verbot aufgehoben war, blieben mehrere Aktivistinnen weiterhin in Haft – vielleicht als eine Warnung vor weiteren feministischen Aktionen im Königreich.

Von chauvinistischen Regierungen unterdrückt

In Pakistan, einem weiteren muslimischen Land, war Frauen das Autofahren nie verboten worden, und die Nachrichtenagentur Reuters berichtete 2017, dass Frauen in Pakistans boomendem Kohleabbaugebiet der Thar-Wüste immer häufiger auch Traktoren und Lastwagen lenkten. Man interviewte eine Frau namens Gulaban, die nicht muslimisch war, sondern Hindu (wie ein Großteil der Bevölkerung in der Thar-Wüste und im indischen Nachbarstaat Rajasthan). Gulaban trug weder eine Burka noch einen Schleier, wie bei Musliminnen üblich, sondern einen vielfarbigen Sari. Den Saum des Saris, das Ghoongat, hatte sie über den Kopf gelegt. Thari-Frauen sind traditionell sehr konservativ und zurückhaltend; in Gegenwart von Fremden bedecken sie oft ihr Gesicht mit dem Ghoongat, andere lassen sich bloß nicht fotografieren. Aber hier stand Gulaban, die mit Männern zusammenarbeitete und Geld für ihre Familie verdiente.

Frauen im Nahen Osten und Südasien werden von Westlern oft herablassend behandelt oder sogar bestraft, weil man nicht begreift, warum sie ihren Kopf bedecken, eine Burka oder einen Gesichtsschleier tragen. Weniger angreifbar sind die Frauen in Ländern, in denen die Regierung das Tragen der Abayas verfügt, wie in Saudi-Arabien, oder von Tschador oder Hijab wie in Iran. Hier werden die Frauen eben von chauvinistischen Regierungen unterdrückt, und damit hat es sich. Für Außenstehende gibt es eindeutig einen Täter und ein Opfer – jene Art von Dynamik, die jeder versteht. In Ländern wie Pakistan oder Afghanistan herrschen strenge kulturelle Kleidervorschriften für Frauen. Da in westlichen Ländern Frauen bereits selbstbestimmt und gleichberechtigt sind, stellt sich dort die Frage, warum eine moderne Frau dennoch eine Burka oder einen Schleier trägt, wenn sie in einem Land lebt, wo kein Gesetz ihr dies auferlegt. Paradoxerweise verstehen westliche Intellektuelle auf rationaler Ebene, was Frauen in Südasien und muslimischen Ländern instinktiv begreifen: Es geht um die Dynamik männlicher Blicke, deren Funktion, Frauen auf Sexualobjekte zu reduzieren, und wie dies Gewalt gegen Frauen auslösen und perpetuieren kann. Frauen in muslimischen Ländern gehen mit dieser männlichen Betrachtung anders um und setzen ihr mehr Widerstand entgegen als in westlichen Ländern. Sie wehren sich gegen die Unterdrückung ihrer Selbstbestimmung, indem sie Schutzmaßnahmen ergreifen; der Schleier wirkt wie eine Rüstung gegen die Gewalt männlicher Betrachtungsweise.