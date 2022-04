Frankreichs Wahl : Diese fatale Arroganz der Macht

Aktualisiert am

Amtsinhaber Macron am Sonntag nach Bekanntgabe des Ergebnisses der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahlen in Paris Bild: picture alliance / abaca

Seit Emmanuel Macrons Sieg in der ersten Runde des Präsidentschaftswahlkampf ist ein Tag vergangen, aber aus der Welt der Kultur ist bislang nichts zu hören. Zu seinem einzigen Wahlkampftreffen in Paris waren einige wenige Kulturschaffende gekommen. Dem eher sportlichen Ambiente zum Trotz – die La Défense Arena als Ort und der Einheizer Éric Dagrant, der sonst das Fußballpublikum zum Glühen bringt – waren die Schauspielerin Carole Bouquet, der Regisseur Claude Lelouch und der Produzent Dominique Besnehard vor Ort; Bouquets Präsenz überraschte wenig, da sie Brigitte Macron nahesteht. In den Medien haben sich wie 2017 der Schauspieler Pierre Arditi und die Sängerin Line Renaud für den Amtsinhaber ausgesprochen. Es gab ein spätes, aber minimales Engagement der Kulturwelt für den Kandidaten Macron.

Den anderen Kandidaten ging es kaum besser, wie allgemein Kultur und Bildung kein Thema waren in einem Wahlkampf, der zwischen außenpolitischer Aktualität und innenpolitischen Geldnöten schwankte: Dominant waren am Ende weniger Identität und Immigration, wie die puristischen Rechtsextremen um Éric Zemmour gehofft hatten, und mehr „le pouvoir d’achat“, die Kaufkraft, wie die Franzosen euphemistisch den schnöden Zaster umschreiben, um ihm sowohl soziale als auch wirtschaftspolitische Ehre zu erteilen. Auf diesem Feld – für 57 Prozent der Franzosen das wichtigste – hatte die Populistin Marine Le Pen deutlich mehr zu sagen.