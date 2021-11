Anschlag auf Augustus : Verbrechen, blutig, kolossal

Jetzt also Augustus. Der monumentale Porträtkopf des römischen Kaisers im Schlosshof des Tübinger Museums Alte Kulturen, 1994 als moderne Replik vom Archäologen und Steinmetzen Michael Pfanner geschaffen, ist an einem helllichten Samstagmittag im nach ihm benannten Monat August mit grüner und orangegelber Farbe übergossen worden. Die Täter sowie ihre Motive sind unbekannt, aber der Anschlag greift das geläufige Vokabular politisch motivierten Widerspruchs auf. Joschka Fischer benötigte auch kein Erläuterungsschreiben, als ihn 1999 auf dem Sonderparteitag der Grünen ein Farbbeutel traf.

Noch vor zwei Jahren wäre das Ereignis wohl gedankenlos abgetan worden, als Lausbubenstreich oder blinder Vandalismus. Nun aber führt die für sich genommen banale Tat mitten in den heftigen Disput über visuelle Erinnerungskultur im öffentlichen Raum. Im Gefolge der Black-Lives-Matter-Proteste wurden nicht nur in den Vereinigten Staaten und im Vereinigten Königreich Denkmäler angegriffen und beschädigt, aber auch in Schutz genommen und vor allem: streitlustig diskutiert. Fast gleichzeitig mit dem Tübinger Farbanschlag ergriff das Berliner Landeskriminalamt Maßnahmen gegen das Künstlerkollektiv Peng!, das auf der Seite tearthisdown.com zur kreativen – auch zerstörerischen – Auseinandersetzung mit Denkmälern aufgerufen hatte, die den deutschen Kolonialismus feiern. Wie auf anderen Feldern der politischen Debatte der Gegenwart verteilen sich die Positionen nicht bipolar entlang geläufiger Schemata von links und rechts, sondern entsprechen in ihrer Streuung einer Gesellschaft, deren lange schon gegebene Diversität sichtbarer und vielstimmiger geworden ist.