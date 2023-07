Wer vor einigen Tagen in Phoenix aus dem Flugzeug stieg, fühlte sich, als beträte er einen glühenden Ofen. Es waren zwar nur wenige Meter über die Passagierbrücke bis ins klimatisierte Terminal, aber es herrschten 43 Grad. „Puh, ist das heiß hier“, sagte eine junge Frau, was ein Flughafenmitarbeiter mit den Worten kommentierte: „Noch ist die Hitzewelle nicht hier!“

Jetzt ist sie da. Bis zu 47 Grad zeigte das Thermometer am Wochenende, und der National Weather Service am Flughafen Sky Harbor, der mitten in Phoenix liegt, maß eine Temperatur von 47,8 Grad Celsius im Schatten – Rekord. 1998 wurden hier 47,2 gemessen.

Dabei kann es in Phoenix durchaus noch heißer werden. Der Hitzerekord in der Hauptstadt Arizonas, in deren Einzugsgebiet fünf Millionen Menschen leben, liegt bei 50 Grad. Sie wurden am 26. Juni 1990 gemessen. Aber es sind nicht allein die Temperaturspitzen, die einem zu schaffen machen und unter denen besonders obdachlose Menschen leiden. Die vergangenen siebzehn Tage verzeichneten Tagestemperaturen von jeweils über 43 Grad Celsius. Auch nachts kühlt es nur noch auf 34 Grad ab. „Gestern Nacht habe ich mir zum ersten Mal Sorgen gemacht“, sagt Robert Sentinery, der Ende fünfzig ist. „Ich konnte hören, wie die Klimaanlage ansprang, das passiert normalerweise nachts nicht.“ Er ist während unseres Telefonats mit seinen beiden Malteser-Mischlingen unterwegs, weil es morgens um acht Uhr mit 36 Grad noch „kühl“ sei.

Schuhe für die Hunde gegen den brennenden Asphalt

Viele Hundebesitzer in Phoenix ziehen ihren Tieren im Sommer Hundeschuhe zum Schutz der Pfoten an. Denn bei diesen extremen Temperaturen wird der Asphalt bis zu achtzig Grad heiß, warnte kürzlich Kevin Foster, der Direktor der Arizona Burn Clinic, einer Brandverletzungsklinik, in der zunehmend Menschen behandelt werden, die bei Stürzen auf der Straße Brandwunden erleiden. „Bei solchen Temperaturen dauert es nur Sekundenbruchteile, bis man sich eine Verbrennung zweiten Grades zugezogen hat“, sagte Foster dem Radiosender KJZZ. Wer eine Minute oder länger nicht hochkomme, müsse gar mit Verbrennungen dritten Grades rechnen. Sentinery hat seinen Hunden deshalb beigebracht, auf dem Erdstreifen zu laufen.

Sentinery ist in Phoenix geboren und aufgewachsen, er sei einigermaßen an die Hitze gewöhnt, aber diese Welle mache ihm zu schaffen. „Man ist nur noch in der Wohnung, und ich fühle mich eingeschlossen.“ Sentinery, der Apartments in Phoenix vermietet, sagt, sein größter Albtraum sei, dass irgendwo die Klimaanlage ausfalle. „Die Klimaanlagen-Handwerker hier verdienen so gut wie sonst nur Ärzte oder Anwälte. Die kommen eine Stunde vorbei, und du bist 500 Dollar los.“ Ein Schreckgespenst ist die Hitzewelle auch für die Stadtverwaltung, die fürchtet, dass eine Überlastung des Stromnetzes durch zu viele auf Hochtouren laufende Klimaanlagen zu Stromausfällen führen könnte. Sentinery sagt, dieses Jahr sei der Sommer besonders hart, und er frage sich, ob das ein Blick in die Zukunft des Klimawandels sei. „Vielleicht schrumpft dann unsere Boomtown wieder ein bisschen.“

Maricopa County, zu dem auch Phoenix gehört, ist der am schnellsten wachsende Bezirk in den USA – auch weil es hier in der Wüste billiges Land gibt und Exurbia-Siedlungen in den vergangenen Jahrzehnten aus dem Boden schossen. Anfang Juni verkündete der Bundesstaat Arizona, neue Entwicklungsprojekte im Großraum Phoenix, wo mehr als zwei Drittel aller Arizonier leben, zunächst zu stoppen, weil den Kommunen das Grundwasser ausgeht. Bei vielen wird auch das Durchhaltevermögen knapp. Die „Arizona Republic“ veröffentlichte jetzt eine Liste mit nervtötenden Auswirkungen des Extremwetters im Sommer – darunter „wenn man die Hitze durch die Schuhsohlen spüren kann“ oder „wenn die Temperatur bloß auf 109 (knapp 43 Celsius) steigt und sich das erfrischend anfühlt“.