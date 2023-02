Genozid in der Ukraine – Stalins Holodomor („Hungertod“) in den Jahren 1932 and 1933 fielen Millionen Menschen zum Opfer. Bild: Picture Alliance

Seit Tanja Maljartschuk vor zehn Jahren in einem Essay beklagte, die Ukraine werde im Westen fast nur als Negation wahrgenommen – nämlich der, nicht Russland zu sein –, hat sich einiges getan. Vor zehn Jahren, das bedeutet: zur Zeit der Maidan-Proteste. Kurz darauf intonierte Karl Schlögel ein großes Mea culpa und sprach von der „Sprachlosigkeit“ der deutschen Historikerzunft und einer „schockierenden Abwesenheit der Ukraine im Horizont von Zeitgenossen, die sich durchaus als aufgeschlossen und wach bezeichnen dürfen“. Man habe den ganzen Osten eben mit sowjetischen Augen gesehen, schrieb Schlögel damals, und zur Erklärung – nicht zur Entschuldigung – führte er an, auch die Geschichtsbücher, aus denen man gelernt habe, seien sowjetisch gewesen.

Und jetzt: das Gegenteil. In diesen Monaten wird antirussische Geschichte erzählt. Kriegsgeschichte. Imperialismusgeschichte. Historiker, Politikwissenschaftler und sonstige Experten fragen sich angestrengt, ab wann sie hätten wissen können, was sie mit dem 24. Februar 2022 brutal vorgeführt bekamen, dass es nämlich wieder Krieg und Vernichtung gibt in Europa. Osteuropäer ahnten es natürlich schon lange, aber deren Warnungen tat man im Westen als Alarmismus oder ungute Fixierung auf die eigene kommunistische Vergangenheit ab. Der slowakische Publizist Martin Milan Šimečka erinnerte jetzt auf dem Podium des „European Network Remembrance and Solidarity“ (ENRS) in Berlin daran, nicht einmal ein offener Brief legendärer Figuren wie Václav Havel und Lech Wałęsa habe es geschafft, Barack Obama 2009 vor der Gefahr der russischen Expansion zu warnen. Denn das postsowjetische Russland schien dann doch etwas anderes zu sein als ein Mafia-Staat, und der Glanz des alten Riesenreichs mit seiner Kunst und Literatur tat ein Übriges. Die Verkennung Putins und seiner Ziele hat ein nostalgisches Moment, das bis ins Zarenreich zurückführt.