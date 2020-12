Essen in Corona-Zeiten : Jeder Tag ist Weihnachten

Anton de Bruyn ist Koch und im Stress. Das ist in Zeiten des zweiten Lockdowns ein Privileg und eine gute Nachricht für uns alle. Denn sie bedeutet, dass viele die staatlich verordnete Entschleunigung dafür nutzen, die Lust am guten Geschmack zu entdecken. Der junge Koch führt das Restaurant „Emma Metzler“ im Frankfurter Museum für Angewandte Kunst und hat während der Zwangspause sein Lokal in ein Pop-up-Feinkostgeschäft mit angeschlossenem Lieferservice umgewandelt. Seine Kurzarbeiterbrigade legt jetzt Maglino-Zitronen und Biokarotten ein, setzt Schwarznessel-Essig und Tagetes-Öl an, bereitet Rillettes und Boudin noir zu, kocht Gänsebraten-Menüs zum Mitnehmen, verkauft mitunter achtzig Mahlzeiten am Tag und kann damit die desaströsen Verluste zumindest ein wenig lindern – die Bude brummt, der Betrachter staunt.

„Die Menschen begreifen, was ihnen der Lockdown an Genuss raubt und schätzen unsere Arbeit jetzt umso mehr. Deswegen bestellen sie lieber bei uns Gnocchetti mit Pecorino und Wermut-Beurre blanc als Fertigpizza“, sagt de Bruyn, der beim grandiosen Drei-Sterne-Koch Christian Bau gelernt hat und in seinem Restaurant eine konsequent modernisierte, von allem Pomp befreite Haute Cuisine serviert. Und er ist nicht allein auf weiter Flur. Auch wenn die Gastronomie zum Prügelknaben der deutschen Politik geworden ist und mit wachsender Wut auf die erst großspurig versprochenen und dann kleinlaut verschobenen Überbrückungshilfen wartet, auch wenn Tausende Betriebe kurz vor dem Konkurs und Aberhunderte Gastronomen am Rande der Verzweiflung stehen, machen doch überall in Deutschland ambitionierte Lokale gerade die Erfahrung, wie wichtig, wie unverzichtbar den Menschen gutes Essen geworden ist – und wie selbstverständlich sie zum Beispiel bei Tobias Schmitt vom „Favorite“ in Mainz eine Menü-Box mit gebeizter Gelbschwanzmakrele, kanadischem Hummer und getrüffelten Kalbsbäckchen für 75 Euro pro Person bestellen.