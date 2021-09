20 Jahre nach an 9/11 : Der stillgestellte Augenblick

Der Alltag nahm eine andere Form an. Unmerklich. Nichts werde sein wie zuvor, als die dreitausend Menschen noch lebten, die jetzt tot waren, und die Türme des World Trade Center noch standen, mitten in New York. So hieß es. War es so?

Vor allem war es still, trotz der Sirenen. Totenstill, das war keine Metapher. Alle spürten die Gegenwart der Toten, die nicht begraben werden konnten, weil nichts von ihnen geblieben war. Auf sämtlichen Bildschirmen liefen in einer endlosen Schleife immer wieder dieselben Bilder. Vom blauen Himmel, von den Kondensstreifen der Flugzeuge, den Einschlägen, dem Rauch, dem Niedersinken der Türme, den aschebedeckten Menschen auf dem Weg in Si­cherheit. Dazu die immer gleichen Kommentare, die sich zu einer Art White Noise verbanden, der in sich keinerlei Bedeutung trug. Es gab keinen Weg heraus aus diesem Augenblick, in dem die Zeit gefangen war. Der Augenblick der Katastrophe, von der tatsächlich viele damals sagten und schrieben, sie sei „out of the blue“, aus heiterem Himmel und also plötzlich und unerwartet, über die Stadt und Amerika gekommen. Letztlich läuft diese Bilderschleife bis heute. Manche Künstler kämpfen im­mer noch mit Blick auf dieses Ereignis, um aus ihr herauszufinden.

Auch in den Tagen und Wochen nach dem 11. September wurde mit der Tradition, im Ernstfall Schriftsteller zu befragen, nicht gebrochen. Nun hieß es, mit Abwesenheiten, mit Geistern und Nachbildern zu leben, von Menschen wie Gebäuden. Umso mehr wurden Geschichten ge­braucht, so dringend wie Analysen und trockene Bestandsaufnahmen. Es gab das Be­dürfnis nach einer Erzählung, die diese Ka­tastrophe begreifbar machen würde, handhabbar auch, die Trost spenden und in eine Zukunft weisen könnte. Aber obwohl so viel geschrieben wurde, war eine einigende, gültige Erzählung, die das leistete, nicht zu haben. Einige New Yorker Schriftsteller ringen damit bis heute. Paul Auster etwa, dessen Werk sich deutlich spaltet in die Zeit vor und nach dem 11. September und dessen Sätze damals, disruptiv zum Teil oder ihrerseits in Wiederholungen gefangen, davon zeugen, dass eigentlich die Wörter fehlten, und die Monstrosität des Ereignisses tradierte Formen des Denkens und Sprechens außer Kraft gesetzt hatte. Don DeLillo schrieb mit „Falling Man“ sechs Jahre später einen Roman, der sich um den Zusammenbruch der Türme dreht. Er meinte, der 11. September sei „weder ein Ende noch ein Anfang“, sondern eben jener „statische, ewig stillgestellte Augenblick“, in dem die Zeit ausgesetzt sei. In­zwischen gibt es einen ganzen Berg von 9/11-Literatur, die sich nicht immer auf der Höhe der Ereignisse bewegt.

Der kollektiv erlebte Schrecken

Wie konnte in diesem Zustand der ausgesetzten Zeit gesprochen, geschrieben werden? Welche Geschichten formten sich aus dieser Umklammerung endloser Wiederholung und Stille heraus? Dass die Motive typischer amerikanischer Erzählungen ­ – Mobilität und Selbstbestimmung, Freiheit und Selbstverwirklichung ­ –­ nicht hilfreich waren in dieser Zeit, das war allen klar. Dies beweisen auch die „110 Stories“, die Ulrich Baer in einem Sammelband bereits ein Jahr danach he­rausbrachte (New York University Press 2002), kurze Stücke, Gedichte, Prosa in unterschiedlicher Form, erste Ansätze, wie die verschiedensten Erinnerungen an dieses Ereignis eine Gestalt finden könnten, um sich aus dem stillgestellten Augenblick zu befreien.