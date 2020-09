Potsdamer Platz vor 30 Jahren : Der Grenzübertritt

Aktualisiert am

Ende Februar 1990 betrat ich das erste Mal West-Berlin. Da lag sie vor mir, obwohl sie noch stand: die aus Beton errichtete Barrikade gegen die Zeit, das Waffenstillstandsabkommen des letzten, Kalten Kriegs, die verkörperte Systemschranke, die durch das 20. Jahrhundert lief, eine Trümmerkolonne. Bevor man sich des signifikantesten Bauwerks der Stadt versichern konnte, war es zerlegt, zerfressen worden von privater Hand, Zehntausenden von Händen. Sie schrieben mit Hammer und Meißel zugleich die Parodie des irrelevant gewordenen Staatswappens der Republik, das Hammer und Zirkel und die Ähren zeigte. In ein paar Monaten würde die letzte DDR-Regierung sich selbst abschaffen und mit dem Restland eingehen in jene Republik, die noch vom Rhein aus regiert wurde.

Es war Nacht, als ich da durchwollte. Die Tiefe des unbekannten Terrains war von Lichtinseln trübe durchsetzt. Vor den Grenzübergangsstellen stauten sich Passanten im Flutlicht umfunktionierter Suchscheinwerfer, die den den Westen Suchenden ihren Weg über ausgehobene Mauerteile wiesen.

Ungefähr dort, wo sich heute wieder Leipziger und Potsdamer Platz begegnen, wurde die Menge durch einen Bauwagen geschleust, in dem Offiziere der Grenztruppen Pässe begutachteten. Sie taten es, wie Postbeamte Briefmarken mit Sonderstempel versehen. Sie winkten die Wartenden durch ihren Wagen mit dem melancholischen Ausdruck derer, die ihrer Tätigkeit für einen Überfluss gewiss sind. Es war Formalie und nicht mehr als das. Mein Pass erhielt den einzigen Vermerk seiner zehnjährigen, sonst ungenutzten Gültigkeit bis 11. Februar 2000.

Betonliteratur zwischen Ost und West

Bei Betrachtung des Stempels dreißig Jahre später zeigt sich ein noch immer souverängrün gefärbtes Feld mit dem freimaurerhaften Signum Hammer, Sichel, Ährenkranz, dann gestuft absteigend die drei Konsonanten D, D und R, daneben ein auf Kollisionskurs mit dem R befindlicher LKW über das Datum rollend, darunter dann in frisch erhaltenem Magentaviolett der Schriftzug „Potsdamer Platz“, darunter die unschlüssige Folge der Zeichen „xoxoxox“, dahinter in eckigen Klammern die Zahl 029. Was auch immer sie bedeutet haben mögen, sie sind Beleg meines Grenzübertritts.

Die Lkw fuhren, ich tappte über den dürftig ausgeleuchteten Platz. Jemand hatte fürsorglich ACHTUNG STUFE! auf ein Mauerteil gepinselt, woanders war VOR EINTRITT FÜSSE ABTRETEN zu lesen. Auch: ANGELA, ICH LIEBE DICH und ENDE DER FREIHEIT oder GRÜN IST DIE GRENZE DER HOFFNUNG und aufmunternd: MEHR FREUDE AM STIL stand auf der Rückseite zu lesen. Über Kundgebungen derart war ich hell erstaunt. Es waren solche noch erhaltenen Inschriften, die Wolfgang Neuss im Jahr 1984 für den SFB in ätzender Lakonie einlas, sie waren nichts anderes als konkrete Poesie unterschiedlicher Qualität. Betonliteratur, die sich dem, was damals „deutsche Frage“ hieß, entgegenstellten.

Mauersegmente, zum Leporello aufgekrempelt, wiesen schleusenartig den Weg zur Veranstaltung, die vorläufig nur mit „Drüben“ zu bezeichnen war. Gitterzäune lagen platt in gefrorenem Schlamm, rotweiße Bänder markierten die Baufreiheit als Schauinsland der Geschichte. Ich lief auf orange flimmernde Lichter zu, unter denen ich eine Einkaufsmagistrale, wenigstens eine Kreuzung erwartete, von der aus belebte Gegend zu erreichen wäre. Als Erstes traf ich auf ein Schild: ENTLASTUNGSSTRASSE. In solchen Zusammenhängen kannte ich bislang nur Belastung.

Das wüste Land mit Namen Potsdamer Platz

Ich begriff nicht, dass es sich um die rein technische Benennung handelte. Dass hier Verkehr auf eigens angelegten Trassen zur Entlastung der Bezirke, die ich suchte, fließen sollte, darauf wär ich nicht gekommen. Dass die Trassen als potentielle Anschlussstellen in eine vorausgesetzte Gesamtberliner Zukunft angelegt waren, wäre mir glaubhaft erschienen: das Kapital, wie in Staatsbürgerkunde Klasse 8 gelernt, auf dem Sprung. Schließlich war die Reichsautobahn auch als Entlastungsstraße in die Zukunft verlegt worden.