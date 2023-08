Aktualisiert am

Das letzte in Italien veröffentlichte Buch, mit dem ein General positiv von sich reden machte, war ein Gesprächsband mit General Francesco Paolo Fi­gli­uolo, der in der Hochphase der Pandemie in Windeseile Italiens rettende Impfkampagne organisiert hatte. Der General zeigte sich darin als aufgeschlossener moderner Mann und Vertreter einer Richtung innerhalb der italienischen Armee, die verkrustete Traditionen überwinden möchte.

Jetzt hat wieder ein General ein Buch geschrieben. Das im Selbstverlag erschienene Machwerk ist eine Sammlung antidemokratischer, rassistischer, homophober und frauenfeindlicher Ressentiments und für viele Italiener wie ein über dem Kopf ausgeschütteter Kübel voller Eiswasser. Andere sind offenbar begeistert: Im Sachbuch-Ranking von Amazon in Italien steht das Buch „Il mondo al contrario“ („Die Welt verkehrt herum“) auf Platz eins.

Der Autor heißt Roberto Vannacci, ist Afghanistan- und Irakveteran, 55 Jahre alt, ehemaliger Chef der berühmt-berüchtigten Fallschirmjägerbrigade Fol­gore und derzeit Leiter des Militärgeographischen Instituts. In seinen Adern fließe das Blut von Aeneas, Romulus, Julius Cäsar und Garibaldi, schreibt der hochdekorierte General und lässt keine Zweifel, wo er die Feinde der Gegenwart sieht. „Liebe Homosexuelle, ihr seid nicht normal, findet euch damit ab!“, heißt es an einer Stelle. Von „Machenschaften der internationalen Schwulenlobby“ ist die Rede, von einer „Diktatur der Minderheiten“, der sich alle „normalen Menschen“ unterwerfen müssten.

Ein Einbrecher im Haus? Sofort schießen, natürlich.

Umweltschützer, Feministen, illegale Einwanderer, Linke und Regenbogenfamilien werden attackiert; Vannacci wettert gegen „die Gehirnwäsche“ derjenigen, „die die Beseitigung aller Unterschiede befürworten, auch der zwischen ethnischen Gruppen, um sie nicht als Rassen zu bezeichnen“.

Das klingt vertraut, Ähnliches war schon von Anhängern und Vertretern von Melonis „Brüdern Italiens“ zu hören. Obwohl Italiens Rechte die Regierung stellt, sieht Vannacci sich als Opfer: Alle dächten nur an sich selbst, während von „Heimat, Opfer, Verdienst“ keine Rede mehr sei. Der General beklagt sich auch über den Anblick der Volleyballspielerin Paola Egonu, Tochter nigerianischer Einwanderer: Sie sei der Staatsbürgerschaft nach eine Italienerin, aber ihr Äußeres repräsentiere nicht „das Italienertum“. In dem Kapitel zum Thema „Selbstverteidigung“ legt er dar, wie man mit Einbrechern verfahren dürfen solle: „Warum sollte ich nicht befugt sein, ihn zu erschießen, ihn mit irgendeinem Gegenstand zu durchbohren, der mir in die Hände fällt?“

Dario Nardella, der Bürgermeister von Florenz, wo das Militärgeographische Institut seinen Sitz hat, meldete sich als Erster zu Wort: „Für uns ist es inakzeptabel, dass eine Institution in unserer Stadt von einer Person geleitet und vertreten wird, die derart abwegige und beleidigende Ideen vertritt.“

Der Präsident der Partisanenvereinigung ANPI, Gianfranco Pagliarulo, forderte in der Tageszeitung „La Repubblica“ die Absetzung des Generals. Er verletzte mit dem Buch „die Ehre der Streitkräfte“. Alessandro Zan, Abgeordneter des Partito Democratico und LGBTQ-Aktivist, nannte es „alarmierend“, dass ein General einen Essay veröffentliche, der „in krassem Gegensatz zur Verfassung steht“.

Es sei jetzt die Pflicht des Verteidigungsministers, zu klären, wieso sich jemand in Vannaccis Position berechtigt fühle, ein Buch zu veröffentlichen, das staatsfeindliche und mit der Verfassung unvereinbare Aussagen enthält. Ähnlich äußerte sich auch Valentina Bianchini vom Antidiskriminierungsnetzwerk RAOT aus La Spezia, Vannaccis Heimatstadt. Es sei nicht so sehr die Diskriminierung selbst, gegen die vorgegangen werden müsse, sondern die Matrix und Mentalität, die ihr zugrunde liege.

Die italienische Armeeführung und der Verteidigungsminister Guido Crosetto haben sich mittlerweile von Vannacci distanziert. Crosetto kündigte ein Disziplinarverfahren an. Er war der Einzige der Regierung Meloni, der Stellung bezog. In einem Tweet schrieb er: „Das persönliche Geschwätz eines amtierenden Generals sollte nicht benutzt werden, um gegen die Landesverteidigung und die Streitkräfte zu polemisieren.“

Wenn ein General sich also derart öffentlich äußert, ist es für die italienische Regierung „Geschwätz“. Wenn sie Ressentiments aber selber schürt, scheint es akzeptabel zu sein. Auch der General selbst meldete sich zu Wort. Die Kritik störe ihn überhaupt nicht, meinte er lapidar. Da seien bloß einige Sätze aus dem Zusammenhang gerissen worden.