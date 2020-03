Fantastische Epidemieliteratur : Wir leben in Shelleys Zukunft

Weitermachen trotz Virus: Will Smith als Robert Neville in „I Am Legend“ Bild: ddp

Zwei Jahre nach Beginn der Quarantäne treffen sich Menschen fast nur noch auf Bildschirmen. „Wieso sollte ich rausgehen?“, fragt ein Teenager. „Da muss man nur alle Immunwerte neu checken, und wenn man zurückkommt, wird man ausgezogen, dann hart abgeduscht, und dann muss man mindestens drei Tage in einer Blase sitzen. Da bleibe ich lieber hier bei dir.“ Die Liebeserklärung gilt einer Maschine. Denn der Roman „The Companions“ von Katie M. Flynn, ein lakonisch-poetisches Debüt, das am 3. März in den Vereinigten Staaten erschienen ist, handelt nicht allein von den Auswirkungen einer Pandemie von Kalifornien bis Sibirien, sondern vor allem vom Trost, den Menschen bei Apparaten suchen, wenn sie einander nicht mehr küssen (oder anrempeln) dürfen. Die „Companions“, von denen das Buch erzählt, sind eine besondere Sorte Roboter mit Bewusstsein – allerdings nicht dem synthetischen, mit dem sich Lehre und Technik der Künstlichen Intelligenz befassen, sondern einer Kopie menschlichen Erlebens.

Die Wissenschaft kann bei Flynn zwar nicht das Denken synthetisieren, aber eine Gesamtabbildung von Hirnzuständen in einem spezifischen Moment erstellen, einen Schnappschuss, aus dem dann ein Rechner Reaktionen auf neue Daten und Gedanken extrapoliert; etwa so, wie ein Foto sich im Computer animieren lässt. Lebende Menschen sollen nicht verdoppelt werden, man macht von ihnen nur Hirnbilder der beschriebenen Art, die erst dann in Robotergehäusen aktiviert werden dürfen, wenn die Urbilder tot sind. Die Firma Metis, die das ermöglicht, gehört in „The Companions“ zu den Profiteuren der Seuche (wie in unserer Wirklichkeit derzeit Streamingdienste und Versandanbieter).