Mit Sonne, Wind, Wasserstoff : Wie die Energiewende zu meistern ist

Fangen wir mit einer guten Nachricht an: mit Hans Christian Ørsted, geboren 1777 auf der dänischen Ostseeinsel Langeland, gestorben 1851 als weltberühmter und mit vielen Auszeichnungen geehrter Physiker. Ørsted gilt als Mitbegründer der modernen Elektrotechnik, weil er als einer der Ersten die Magnetkraft des elektrischen Stroms erkannte. Sein Zeitgenosse Johann Wolfgang von Goethe war so beeindruckt, dass erden Gelehrten einlud, seine Entdeckung am Weimarer Hof vorzuführen. Heute, 170 Jahre nach seinem Tod, steht Ørsteds Name wieder für eine Pioniertat, denn die Ørsted AG aus Dänemark ist eines der ermutigendsten Beispiele dafür, wie die grüne Wende in der globalen Energieversorgung gelingen kann. Gegründet Anfang der Siebzigerjahre als staatseigene Gesellschaft zur Ausbeutung der Öl- und Gasvorkommen in der Nordsee, hat sich das Unternehmen in den vergangenen 15 Jahren zum größten Betreiber von Offshore-Windparks der Welt gewandelt. Stattklimaschädlicher fossiler Brennstoffe verkaufen die Dänen heute grünen Strom.

Windräder statt Ölbohrinseln – Ørsted ist damit zum ersten Ölkonzern der Weltgeworden, der den Sprung in die Energiezukunft geschafft hat. Jetzt will das Unternehmen in den Vereinigten Staaten expandieren, wo Präsident Joe Biden mit aller Macht den Ausbau erneuerbarer Energien forciert. An der Börse ist Ørsted heute mehr als doppelt so viel wert wie der deutsche RWE-Konzern mit seinen Kohlekraftwerken.

Das Problem ist nur: Ørsted mag zwar kein Öl mehr fördern, andere Unternehmen aber schon – weil die Nachfrage weiterhin riesig ist. Vergangenes Jahr hatten nur fünf von hundert Neuwagen auf der Welt Elektroantrieb. Energieanalysten schätzen, dass Exxon-Mobil, der größte private Ölkonzern der Welt und in Deutschland durch die Tankstellenkette Esso bekannt, seine Fördermenge bis Ende des Jahrzehnts um die Hälfte nach oben schrauben wird. Zweistellige Zuwachsraten in der Öl- und Gasförderung werden auch bei anderen Branchengrößen wie Chevron, Shell und Total erwartet.

Klimaschutz, erneuerbare Energien und Elektroautos sind im öffentlichen Diskursallgegenwärtig. Aber die Debatte ist grüner als die Realität. Im vergangenen Jahrwurden 85 Prozent des gesamten Primärenergieverbrauchs der Welt durch die klimaschädlichen fossilen Brennstoffe Kohle, Öl und Gas gedeckt. Im Weltmaßstabbetrachtet, sind die Fortschritte in der Dekarbonisierung des Energiesektors bisher quälend langsam. Seit 1975 ist der Anteil der fossilen Brennstoffe an der globalen Energieversorgung um gerade mal zehn Prozentpunkte gesunken.

Dabei geht Klimaschutz ohne Energiewende nicht. Das Verbrennen von Kohle, Öl und Erdgas ist für rund drei Viertel aller Treibhausgasemissionen auf der Welt verantwortlich. Der Zeitdruck, diese drastisch zu senken, ist enorm. Der Weltklimarat der Vereinten Nationen machte im August folgende Rechnung auf: Wenn wir weiterhin so viele CO2-Emissionen verursachen wie bisher, dann könnte binnen zehn Jahren eine kritische Grenze für das Weltklima erreicht werden. Bislang sind die Durchschnittstemperaturen auf der Erde durch den Treibhauseffekt um gut 1 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter gestiegen. Schon um 2030 könnte so viel CO2 in der Atmosphäre sein, dass der Temperaturanstieg 1,5 Grad erreichen wird. Ab dieser Marke steigen nach Einschätzung der Fachleute die Risiken durch den Klimawandel, etwa in Form von Überflutungen und Dürren, erheblich.