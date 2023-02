Studierende in einem Hörsaal an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster Bild: dpa

Während sich der Winter langsam dem Ende zuneigt, warten dreieinhalb Millionen Studierende und Fachschüler hierzulande immer noch auf die im Dezember 2022 beschlossene Energiepauschale in Höhe von 200 Euro. Die kann man zwar immer noch nicht beantragen, aber Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger von der FDP ist trotzdem stolz auf ihre Arbeit: Die Einmalzahlung sei nun „auf der Zielgeraden“. Seit Dienstag ist eine extra gebaute Website im Netz. Darauf wird erklärt, wie junge Menschen an die 200 Euro kommen. Anträge können zwar erst von Mitte März an gestellt werden, aber, so heißt es auf der Seite: „Einige Schritte können Sie bereits vorab vorbereiten, um die Antragstellung zu beschleunigen.“

Nach Monaten des Wartens hat man dafür nur noch ein müdes Lächeln übrig, aber die Heizkosten, Miet- und Lebensmittelpreise steigen weiter. Es hilft also nichts: Wie kommt man an das Geld? Für die Antragstellung benötigt man ein sogenanntes BundID-Konto. Um das anlegen zu können, muss man sich online ausweisen. Hat man eine „eID“, kann man dafür die „Online-Ausweisfunktion“ wählen. Eine „eID“ ist der elektronische Personalausweis. Den erkennt man am grün-blauen Logo auf der Rückseite. Aber findet man auch noch die dazugehörige PIN-Nummer, die einem vor drei Jahren, in einer anderen Uni-Stadt, per Post zugeschickt wurde? Vielleicht in dem überquellenden Ordner unterm Bett? Oder in der Schreibtischschublade, in die man seit drei Jahren Kassenbons, Untermietverträge, Liebesbriefe stopft?