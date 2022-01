Feminismus und Schönheit : Ihr schöner Körper

Sie ist Supermodel und Feministin: Emily Ratajkowski unterwegs in New York. Bild: Action Press

Fünf Jahre ist es her, da forderte das Model Emily Ratajkowski, junge Frauen sollten sich so kleiden, wie sie wollen, ohne Angst zu haben, dafür bloßgestellt zu werden. Sie richtete ihren Text an alle Frauen, meinte aber ganz bestimmte: Schöne Frauen, wie sie eine ist, Frauen, die sich gerne sexy kleiden. „Baby Woman“ hieß dieser Essay, und das war auch der Dreh ihres Arguments: So hatte ihr Vater sie früher genannt, denn Emily hatte schon mit zwölf Jahren die Körperformen bekommen, die sie später zu einem der erfolgreichsten Models der Welt machen würden. Und sich „sexy“ gekleidet.

Caroline O. Jebens Redakteurin im Ressort Gesellschaft bei FAZ.NET. Folgen Ich folge

Als dieser Text erschien, versuchte der Popfeminismus, die Belange von Frauen sexy zu machen. Was zuvor von Bürgerrechtlerinnen, Wissenschaftlerinnen und Schriftstellerinnen eingefordert worden war, wurde jetzt von Musikerinnen und Models populär gemacht. Ein T-Shirt von Dior steht bereits heute sinnbildlich für diesen Feminismus: Für 600 Euro konnte man ein Zitat der nigerianischen Schriftstellerin Chimamanda Ngozi Adichie auf der Brust tragen: „We should all be feminists.“ Die französisch-marokkanische Autorin Leïla Slimani fasste es so zusammen: „Heute wird einem eine andere Feministin verkauft: Sie ist sexy, sie ist enthaart. Sie ist ehrgeizig, und sie ist mächtig.“ Das fanden manche zwar nicht ganz so unterstützenswert. Aber wenn es darum geht, die Welt gerechter zu gestalten, heiligt der Zweck da nicht die Mittel?