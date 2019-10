Frauen aus den Emiraten : Ihr braucht uns nicht zu retten!

Aktualisiert am

Auch wenn der Westen es kaum bemerkt: Am Golf verbessert sich die Stellung der Frau in kleinen Schritten: Fünf Beispiele aus den Vereinigten Arabischen Emiraten – über Träume, Vorbilder, Pflichten und Ängste.

Die Stellung der arabischen Frauen gilt oft als der Gegenpol zur Stellung der emanzipierten Frauen des liberalen Westens. Dabei wird vielfach übersehen, wie stark sich die Lage der Frauen am Golf bereits verbessert hat und wie sehr dieses Thema ein spürbarer Teil der Modernisierungsbemühungen in der Region geworden ist.

In den vergangenen Jahren etwa haben in den Vereinigten Arabischen Emiraten auffällig viele jüngere Frauen Ministerposten erobert. Gut zwei Drittel der Beschäftigten des öffentlichen Sektors sind Frauen. Die Hälfte des Föderativen Nationalrates, des Parlaments der konstitutionellen Erbmonarchie, ist weiblich. Und mit einem Frauenanteil von 70 Prozent bei allen Universitätsabsolventen wird diese Entwicklung weitergehen. So stellte Christine Lagarde, die im November Präsidentin der Europäischen Zentralbank wird, anerkennend fest: „Die Erfolgsgeschichte der Vereinigten Arabischen Emirate bezüglich der Ermächtigung von Frauen sollte weltweit als nachahmenswertes Beispiel verbreitet werden.“