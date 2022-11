Stephen King gegen Elon Musk : Tweet und Teer

Stephen King rempelt Elon Musk an, weil er die neue Abo-Gebühr für Twitter-Accounts nicht zahlen will. Nutzt der Autor seine Weltbestseller-Prominenz womöglich als Resonanzkörper beim Feilschen?

Stephen King schreibt von Beruf Bü­cher, die meist etwa auf Seite dreihundert erst so richtig in ihre Rechte treten; große Sprünge in die Hölle und wieder raus brauchen ja Anlauf. Auf Twitter, wo andere Regeln gelten als in der breiten Epik, hat er sich jetzt auf einen Wortwechsel mit dem neuen Eigentümer dieser Plattform eingelassen.

Elon Musk denkt, weil er nach dem Erwerb des Ladens Schotter braucht, gerade öffentlich darüber nach, in Zukunft für Leistungen und Features bei Twitter Geld einzutreiben, die bislang gratis wa­ren. King rempelt Musk also an, Musk knufft ihn zurück. Nutzt King da seine Weltbestseller-Prominenz womöglich als Resonanzkörper beim Feilschen?

Vergleichbares hat ihm kürzlich der Literaturagent Andrew Wylie unterstellt: Kings häufige Wortmeldungen wider Konzentrationsschübe auf dem Literaturmarkt seien, so Wylie, allesamt Versuche, Veränderungen der Kräfteverhältnisse aufzuhalten, die auch Vielgelesene zur Senkung ihrer Gewinnerwartungen zwingen könnten. In Wirklichkeit hat King schon vor Jahren vertraglich seine bis dahin gewohnten Vorschüsse beschneiden lassen (nicht ohne Geschäftssinn: die Erlösbeteiligung ließ er zugleich erhöhen), um, wie er seinerzeit öffentlichkeitswirksam erläuterte, das betreffende Geld für die Förderung jüngerer Ta­lente zu befreien.

Fuchs und Hase

Steht er also auch beim Twitter-Gezänk in einer Reihe mit, sagen wir, dem Comiczeichner Neal Adams, der seinen Status als Bargeld-Druckmaschine für den Su­perman-Verlag DC einst dazu ge­brauchte, diese Firma zu zwingen, einige Wegbereiter des Superheldenbooms besser zu behandeln?

Kann schon sein, aber wer statt Kurznachrichten lieber dicke Bücher voller Märchen, Sagen und Fabeln liest (wie King, der aus diesen Quellen erklärtermaßen manche Anregung empfangen hat), wird beim Hin und Her zwischen King und Musk wo­möglich an den Kampf zwischen dem herzigen Hasen Br’er Rabbit und dem bösen Fuchs Br’er Fox denken, von dem eine der in den USA recht berühmten Uncle-Remus-Geschichten erzählt: Der Fuchs halst dem Ha­sen darin eine in Teer getauchte Puppe auf, an der das Langohr sofort aussichtslos festklebt. Jeder Versuch, sich zu befreien, festigt die höllische Haftung nur.

Genau so eine Teerpuppe ist Twitter: Wer dort Musk an­greift, bedient zugleich einen Laden, der zu nichts anderem da ist als zur suchterzeugenden Fabrikation, Vervielfältigung und Weiterverarbeitung finster-klebriger Erregungsschmiere.

Viele, die immer noch glauben, sie könnten dort über alles reden, reden daher gerade über nichts anderes als eben über den Laden selbst, der so wie ein fahl glühender Gruselwurm aus einer King-Story in endlosen Threads grunzend durch Hirne und Herzen weiterwurmt und dabei die Grundsubstanz eines gigantisch-formlosen Meinungs-Schleimhaufens ausscheidet, der früher oder später jede Information, jeden Gedanken und jeden geraden Satz unter sich begräbt.

Wozu natürlich auch vorliegender Text seinen bescheidenen satanischen Beitrag leistet, wie sich’s im Schatten von Stephen King gehört: Horror pur.