Elizabeth Holmes vor Gericht : Ein folgenreicher Blutstropfen

Sie kommt häufig Hand in Hand mit ihrer Mutter, zwei blonde Frauen in konservativer Kleidung gehen auf das kalifornische Gerichtsgebäude in San Jose zu, oft mit gesenkten Köpfen ins Gespräch vertieft. Elizabeth Holmes ist heute 37 Jahre alt und war einst ein Star des Silicon Valley. Nun muss sie sich nach vielen Verzögerungen vor zwölf Geschworenen verantworten. Die Anklage wirft ihr Betrug und Verschwörung vor, die Liste der Anschuldigungen umfasst zwölf Punkte. Holmes hatte 2003 ihr Studium in Stanford hingeworfen und das Geld, das ihre Eltern dafür gespart hatten, dazu verwendet, um ein eigenes Unternehmen zu gründen. Der Name Theranos – eine Wortschöpfung aus „Therapie“ und „Diagnose“ – steht heute für Betrug, aber auch für die Leichtgläubigkeit von Investoren.

Das Versprechen von Theranos war so schlicht wie verführerisch. Angeblich stand die Firma kurz davor, einen Bluttest für den Hausgebrauch zu entwickeln, der anhand eines einzigen Tropfens Blut hunderte Krankheiten zuverlässig diagnostizieren könne. In einem Land, in dem zu einer Arztrechnung nicht selten auch noch eine separate Laborrechnung hinzukommt und viele Menschen auf Crowdfunding-Plattformen zurückgreifen müssen, um Ärzte bezahlen zu können, klang das zu schön um wahr zu sein. Viele Investoren jedoch stiegen ein, Holmes wurde zum Medienstar. Auf dem Höhepunkt des Rummels wurde der Wert ihres Unternehmens auf neun Milliarden Dollar geschätzt – und Holmes zierte etliche Titelseiten. Unablässig wurde in Artikeln ihr Äußeres und ihr relativ junges Alter ins Verhältnis zu ihrem Erfolg gesetzt.