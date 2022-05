Deutschlands Einwohnerzahl : Willkommen in Schrumpfland!

An guten Tagen sieht man die Insel Neuwerk vom Festland aus. An diesigen und nebligen ist sie irgendwo im Wattenmeer versteckt. Neuwerk liegt in der Helgoländer Bucht, 15 Kilometer nordwestlich von Cuxhaven. Etwa 30 Menschen leben auf diesem Fleckchen Erde, umgeben von der Nordsee. Sehr viel Abwechslung hat die Insel nicht zu bieten, dafür aber Ruhe und gute Luft – und eine Schule. Das Problem: Es gibt keine Schüler mehr. Die Inselschule ist seit 2019 geschlossen. Auf absehbare Zeit wird sich das nicht ändern, weil die Kinder fehlen. Auf der Homepage der Inselschule heißt es: „Neuwerk sucht dringend Familien mit Kindern, die hier leben und arbeiten wollen. Die Jüngsten werden nach dem Tagesmuttermodell betreut, die schulpflichtigen Kinder können hier bis einschließlich der 6. Klasse zur Schule gehen.“

Martin Franke Redakteur vom Dienst bei FAZ.NET.



Die Insel Neuwerk steht für immer mehr Orte in Deutschland. Orte, an denen erst keine Kinder mehr nachkommen, Schulen geschlossen werden und schließlich die Infrastruktur leidet. Die Erkenntnis, dass die Republik älter wird und vergreist, ist nicht neu und die Entwicklung nicht aufhaltbar. Teile der großen Babyboomer-Generation haben es sich in der Rente schon gemütlich gemacht, andere stehen kurz davor. In wenigen Jahren sind sie vom Arbeitsmarkt ganz verschwunden. Neu ist aber für viele Orte und Menschen, mit welcher Dynamik sich das Thema Demographie ganz konkret niederschlägt. Wuchs die Einwohnerzahl Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg beständig, weil viele Kinder geboren wurden, muss nun vielerorts schon das Schrumpfen organisiert werden – so wie etwa in Neuwerk.