Eine Snowboarderin im Krieg : „Pass auf Dich auf!“

Wir hatten uns in einem Ort namens Dragobrat in den Westkarpaten kennengelernt. Halina Manuylova war dort als Ski- und Snowboardführerin für ein dänisches Reiseunternehmen tätig und genoss ihre Freiheit in diesen schneereichen Bergen. Das alles war vor gerade einmal fünf Tagen. Seither hat sich die Welt verändert.

Halina Manuylova ist 30 Jahre alt, und sie strahlt Selbstbewusstsein, Unabhängigkeit und Freiheitssinn aus. Eigentlich ist sie Webdesignerin, doch ihre Leidenschaft ist das Snowboarden, und diese Leidenschaft hat sie vor einigen Jahren in Dragobrat zum Nebenjob gemacht. Dort führt sie internationale Wintersport-Touristen durch die tief verschneiten Berge. Bis vergangenen Mittwoch war die russische Gefahr in der Ostukraine 1200 Kilometer weit entfernt. Bis vergangenen Mittwoch sagte Halina: „Wir leben seit acht Jahren mit der russischen Bedrohung. Für uns hat sich nichts geändert.“ Und: „Kiew ist sicher.“ Doch dann, am Donnerstagmorgen um 5.49 Uhr, erreicht uns die Nachricht, dass russische Truppen die Ukraine angreifen, nicht nur den Osten, sondern auch Kiew und andere Städte.

Im Morgengrauen packen wir schnell unsere Sachen und treffen uns in der Lobby des kleinen Hotels, gesprochen wird nicht viel, jeder tippt in sein Handy, die Mienen sind versteinert. Halina sagt: „Ich kann nicht glauben, dass das alles passiert. Das ist Krieg in Europa!“ Zwei Minuten später blickt sie wieder von ihrem Handy auf und sagt erschrocken: „Ihr müsst wirklich schnell abreisen. Die Russen greifen auch Iwano-Frankiwsk an – das ist nur 100 Kilometer von Dragobrat entfernt.“ Ob sie mit uns komme? „Nein. Ich muss zurück nach Kiew. Zu meinen Freunden und meiner Familie.“ Es wird schnell klar, dass sie nicht vom Gegenteil zu überzeugen ist.

Wir schreiben: „Pass auf dich auf!“

Unsere Reisegruppe besteht aus acht Dänen und zwei Deutschen. Auch der Chef des dänischen Reiseunternehmens, Morten Due, ist mit dabei. Er hatte zuvor immer wieder von seinen Evakuierungsplänen gesprochen, von einem Plan B und Plan C, die eine Bedingung waren, diese Reise überhaupt durchzuführen. „Das ist jetzt Plan C“, sagt er, und all die Überlegungen der vergangenen Tage werden nun zur Wirklichkeit. Plan B wäre die Ausreise über Lwiw gewesen, aber auch die westukrainische Stadt ist nicht mehr sicher. Der gesamte Luftraum über der Ukraine ist geschlossen. Plan C ist die Ausreise per Bus nach Rumänien. Und so fahren wir um acht Uhr morgens von Dragobrat mit einem Allrad-Buchanka auf einer abenteuerlichen Straße hinunter in den Talort Jasinja. Dort trennen sich unsere Wege: Wir steigen in einen Bus nach Süden, Richtung rumänische Grenze, die nur 50 Kilometer entfernt ist. Halina fährt nach Norden, Richtung Kiew, fast 700 Kilometer entfernt. Wir umarmen uns, wünschen ihr viel Glück, und dann verschwindet sie in ihre ungewisse Zukunft.

Halina war in den Tagen in Dragobrat auch unsere Übersetzerin. Wie wertvoll das war, merken wir erst jetzt. Wir versuchen herauszufinden, an welchen Grenzübergang der Fahrer uns bringt, um sicherzustellen, dass wir dort ausreisen und die Weiterfahrt nach Ungarn organisieren können. Doch er spricht kaum Englisch, Google Translate hilft. Als wir durch die Orte Kvasy und Rachiw fahren, trudeln immer neue Nachrichten ein: „Sie bombardieren alle großen Städte“, sagt jemand. „Auch den Flughafen Lwiw“, sagt jemand. Dort waren wir vor fünf Tagen gelandet. „Zehn russische Flugzeuge wurden abgeschossen“, sagt ein anderer. An der Tankstelle, die wir passieren, haben sich lange Autoschlangen gebildet, an einem Geldautomat in Rachiw ebenso. Einmal muss der Fahrer einen Umweg nehmen, um das Chaos auf der eigentlichen Route zu umfahren. Es ist fast kein Sprit mehr im Tank, und zehn Kilometer vor der Grenze stellt sich der Fahrer an einer Tankstelle in die Schlange – das würde uns mindestens eine Stunde kosten. Per Google Translate bitten wir ihn, uns erst abzusetzen und dann zu tanken. „Dobre“, sagt er nach einer Weile und fährt weiter.