Eine Nacht im Hotel, das Gil Ofarim abwies

Skandal um Leipziger Hotel

One, two, three – Nazi

Von Florentin Schumacher

Nachdem der Sänger Gil Ofarim im Internet berichtete, dass er wegen seiner Davidstern-Kette im The Westin Leipzig nicht erwünscht war, überschlugen sich die Ereignisse. Was hört und sieht man, wenn man in jenem Hotel übernachtet?