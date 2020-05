Heilige Corona : Eine Märtyrerin für den Seuchenschutz?

F.A.Z.-Newsletter „Coronavirus“ Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Pandemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Dass Corona in ihrer historischen Existenz umstritten ist, darf man mittlerweile als Gemeingut voraussetzen. Die „Acta sanctorum“ zum 22. Mai, an deren Haupttext wir uns in der Folge einfach halten, verorten Corona in Syrien, während der Passionsbericht der „Analecta Bollandiana“ sie ins unterägyptische Coma verlegen. Zeitlich sind sich beide Berichte darüber einig, dass die Heilige zu Zeiten von Kaiser Antoninus Pius das Martyrium erlitt. Antoninus, unter dem die Christenverfolgung nur nachlässig betrieben wurde, starb 161. Dass sämtliche Websites Corona gerade 161 geboren worden sein lassen, gibt einmal mehr Anlass zu Sorge um unsere Informationskultur. In beiden Berichten ist nicht Corona die Hauptfigur, sondern der römische Soldat Victor. Von Corona heißt es nur, sie sei die sechzehnjährige Frau eines Soldaten gewesen; daraus wird dann in den Überlieferungen wahlweise, Corona sei als Frau Victors oder aber als Jungfrau in den Tod gegangen.

Wie Victor weigert sich Corona, den falschen Göttern zu opfern. Als sie vom ägyptischen Statthalter Sebastian dazu aufgefordert wird, erwidert sie: „Ich werde Corona genannt, und du möchtest mich überreden, meine Krone (corona) zu verlieren?“ Das Wortspiel mit der Märtyrerkrone, das Skeptiker dazu bewegt, Corona für eine fromme Fiktion zu halten, ist also schon Teil des Texts. Daraufhin bereiten ihr die Römer ein ausgesuchtes Martyrium: Man bindet sie an zwei niedergebogene Palmen und lässt sie durch deren Auseinanderschnellen in zwei Stücke zerreißen. Die Märtyrerpalme trägt Corona also mit doppeltem Recht.