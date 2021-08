Frauen in Afghanistan : Vergesst uns nicht!

Für die afghanischen Frauen sind die Taliban das Gesicht des Terrors. Ihre Machtübernahme ist so blitzschnell und unerwartet er­folgt, dass wir es immer noch nicht richtig fassen können. Vor allem für Frauen wie mich, die schon einmal unter der Herrschaft der Taliban gelebt haben, die wissen, was von ihnen zu erwarten ist, sind die Nachrichten dieser Tage sehr schmerzhaft. Wir sind in einer Art Schockstarre. Niemand möchte akzeptieren, dass diese Terroristen uns nun regieren wollen. Die Menschen sind aufgewühlt, bestürzt, verstört. Taliban be­deuten für uns Frauen: Waffen, Auspeitschungen, Frauenfeindlichkeit, Selbstmordattentate. Diese Terroristen haben nicht einmal vor einer Säuglingsstation und einer Grundschule für Mädchen haltgemacht. Es wäre deshalb fatal, sich in der derzeitigen Situation etwas vorzumachen: Die Taliban, die man ge­rade in den Straßen Afghanistans sieht, sind noch immer dieselben, die für die Horrorbilder in unserem kollektiven Ge­dächtnis verantwortlich sind.

Als die Taliban mit ihrer Offensive be­gannen, griff deshalb gleich eine große Angst unter den Frauen um sich. In den Städten sahen sie zu, nach Hause zu kommen. Wer schon einmal erlebt hat, wozu die Taliban in der Lage sind, kann den Frauen nur recht geben. Ohnehin geben die Nachrichten aus Kabul sicher nur einen kleinen Teil dessen wieder, was wirklich geschieht.