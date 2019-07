Die Welt reicht für uns alle : Eine Ehrenrettung des Touristen

Aktualisiert am

Kaum beginnt die Urlaubssaison, geht das Klagen über die Reisenden und ihre vermeintliche Zerstörungswut wieder los. Dabei ist das so unsinnig wie ungerecht.

Die Handhaltung muss stimmen, dann ist das nächste Objekt auf der Bucket-List abgehakt: Touristen in Pisa. Bild: Paul Hahn/laif

Morgen für Morgen bevölkern glückstrunken übermüdete Chinesen das Frankfurter Mainufer, zwischen den Zeitzonen verlorene Gestalten auf Lebenstraumerfüllungsmission, gerade erst mit den Frühmaschinen gelandet und so gründlich aus ihrem Biorhythmus gefallen, dass sie trotz aller Erschöpfung nicht schlafen können. Stattdessen stehen sie fotografierend Fahrradfahrern im Weg, blockieren auch sonst schnatternd den Berufsverkehr und warten ungeduldig darauf, in den Haushaltswarengeschäften der Innenstadt mit ihrem chinesischen Verkaufspersonal der einheimischen Bevölkerung Solinger Messer und Geislinger Edelstahltöpfe en gros vor der Nase wegkaufen zu können.

Wie soll das nur werden, denkt sich da der eine oder andere Berufstätige auf seinem Fahrrad, wenn sich eines nahen Tages noch ein paar hundert Millionen Chinesen mehr eine Reise um die halbe Welt leisten können, und mag vielleicht mit einer Ufersperrung für Frühtouristen als letztem Mittel liebäugeln.

Sie hinterließen nichts als verbrannte Erde

Touristen hatten noch nie einen besonders guten Ruf, gingen schon Stendhal auf die Nerven, der die Besuchermassen in Florenz grässlich fand, und werden umso leidenschaftlicher verteufelt, je größer ihre Zahl wird. Eine Plage sei das massenhafte Reisen, die sicherste Methode, unsere Welt zu zerstören, so lautet das Mantra, das nichts anderes als eine Beschwerde über uns selbst ist. Urlaubsreisende sind für ihre Kritiker schlimmer als die Horden Dschingis Khans und die Heuschrecken des Herrn im biblischen Ägypten, denn sie ruinieren das Klima, vernichten die Ökosysteme, deformieren traditionelle Kulturen, überfluten unschuldige Städte, hinterlassen nichts als Leid und Elend und verbrannte Erde.

„Overtourism“ ist der Schlachtruf der Stunde, Airbnb der Totengräber des urbanen Idylls, Venedig das Menetekel einer Stadt, die unter der Last ihrer Liebhaber erstickt. Doch das alles ist nur ein Teil der Wahrheit, die populistisch apokalyptische Pointe einer der segensreichsten Massenbewegungen der Menschheitsgeschichte.

1,4 Milliarden Auslandsreisen wurden im vergangenen Jahr unternommen, sieben Prozent mehr als 2017 und sagenhafte fünfzig Prozent mehr als noch 2010. Längst ist der Tourismus zu einer hochdynamischen Schlüsseldienstleistung des einundzwanzigsten Jahrhunderts mit glänzenden Zukunftsprognosen und unerschütterlicher Krisenresistenz geworden.

Lemminghafter Massengeschmackstotalitarismus

Dass ein solch rasantes Wachstum auch Auswüchse hervorbringt, liegt in der Natur der Sache, ist aber nicht der Wesenskern des Reisens, dem das Bewahren schon aus Eigennutz viel näher liegt als das Vernichten, schließlich geht es um die Geschäftsgrundlage. Die gegenwärtigen Exzesse sind wahlweise durch Gier und Geiz, Indifferenz und Tatenlosigkeit oder den lemminghaften Massengeschmackstotalitarismus der Instagram-Generation provozierte Ausnahmezustände, die mit Regulierungen und Reglementierungen in den Griff zu bekommen sind – und die den Blick darauf verstellen, welche Wohltaten der Tourismus in den meisten Fällen schafft.