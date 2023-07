Dass so viel aus dem Alltag im Warschauer Ghetto bekannt ist, ist das Verdienst einiger mutiger Männer und Frauen. In München sind nun Originale aus dem Ringelblum-Archiv zu sehen.

An Hauswänden im Warschauer Ghetto wurden die Namen der Verstorbenen publiziert Bild: Jüdisches Historisches Institut in Warschau

„An einem Dezembermorgen im Jahr 1941“, so steht es handschriftlich auf einem vergilbten Blatt, „fand der Besitzer eines Ladens in der Miła-Straße ein totes Kind vor der Tür seines geschlossenen Geschäfts.“

Das Grauenhafte dieser Mitteilung wird durch ihren lakonischen Tonfall noch verstärkt. Sie schildert keinen Einzelfall, es scheint, dass der Anblick von Toten auf den Straßen des Warschauer Ghettos für die Passanten Ende 1941 nichts Ungewöhnliches mehr hatte. Dass Benjamin Rozenfeld, auch er ein Bewohner des 1940 von den Deutschen im Zentrum Warschaus eingerichteten und bald hoffnungslos überfüllten Ghettos, die Szene dennoch auf einer Zeichnung und sehr wahrscheinlich auch in einem begleitenden Text festhielt, mag damit zu tun haben, was sich nach dem Fund des „kleinen, steifen, abgemagerten Körpers“ auf der Ladenschwelle ereignete. Ein Bestattungsunternehmer stellte sich neben die Leiche, legte ihr einen Bogen Papier auf den Kopf und bat die Passanten um eine Spende für die Beerdigung des Kindes – offenbar erfolgreich. „Noch ein wenig mehr und das Geld wird beisammen sein, um das Kind zu begraben“, heißt es in dem Text, „und das Leben in der Miła-Straße wird weitergehen.“

Dass wir überhaupt solche Einblicke in das Leben im Warschauer Ghetto jener Jahre erhalten, ist das Verdienst einer Reihe mutiger Männer und Frauen um den Historiker Emanuel Ringelblum. Dem Versuch der Nationalsozialisten, die jüdischen Menschen in ihrem Herrschaftsbereich zusammen mit ihrer Kultur unsichtbar zu machen und schließlich zu vernichten, setzten sie eine umfangreiche und geheime Sammeltätigkeit entgegen.

Ringelblum und etwa sechzig Mitstreiter trugen zusammen, was in ihren Augen geeignet schien, von ihrem Dasein innerhalb der wenigen, von einer Mauer umgebenen Straßen zu zeugen, aber auch die Nachrichten zu bewahren, die über das Leben der Juden außerhalb des Ghettos zu ihnen hineindrangen. Das Archiv umfasst Briefe, Tagebücher, Schulaufsätze, Zeichnungen wie die von Benjamin Rozenfeld zusammen mit erläuternden Texten, Fotos, amtliche Bekanntmachungen und Dokumente aus der Arbeit des von den Deutschen eingesetzten Judenrats, die der junge Marcel Reich-Ranicki kopierte und an Ringelblums Leute übergab.

Eine Komödie im Ghetto

Auch Zeugnisse des kulturellen Lebens überliefert das Ringelblum-Archiv, darunter den Text einer Komödie, die der Dramatiker Jerzy Jurandot im Ghetto über die Zustände dort verfasste und Anfang 1942 auf die Bühne des Theaters „Femina“ brachte – der deutsche Autor David Safier hat sich in jüngster Zeit für das Stück in mehreren Bearbeitungen eingesetzt (F.A.Z. vom 28. Januar).

Als im Sommer 1942 offenkundig wurde, dass die Bewohner des Ghettos nach und nach deportiert werden sollten, wussten die Mitarbeiter des Ringelblum-Archivs, dass sie den mehr als zwei Jahre lang gesammelten Bestand dort verstecken mussten, wo sie waren, um ihn der Nachwelt zu überliefern. So wurden unter anderem zehn Metallkisten auf dem Gelände einer Schule deponiert. „Ich war einer derjenigen, die den Schatz vergraben haben“, schreibt ein siebzehnjähriger Helfer dazu am 3. August 1942: „Ich kenne mein Schicksal nicht. Ich weiß nicht, ob ich Euch erzählen kann, was danach geschah. Vergesst nicht, mein Name ist Nachum Grzywacz.“