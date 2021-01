Pandemiebekämpfung in Ostasien : Schaut auf diese Länder!

Getrennt durch Kunststoffschilde und selbstredend mit Maske: In Südkorea – hier ein Bild aus der Großstadt Daejoen – gehen alle Oberstufenschüler in die Schule. Bild: dpa

Kein Zweifel: Ostasien ist bislang besser durch die Corona-Krise gekommen als die westliche Welt. Während Deutschland bereits deutlich mehr als sechshundert Tote pro einer Million Einwohner zu beklagen hat, liegt die südkoreanische Quote bei nur 26 Todesfällen; dies selbstredend bei entsprechend niedrigen Infektionszahlen. In China wie auch in Taiwan waren über mehrere Monate hinweg kaum Neuansteckungen zu verzeichnen, und auch im gegenwärtigen Krisenherd Ostasiens, Japan, bewegt sich die Sieben-Tage-Inzidenz derzeit bei etwa 25 Fällen von 100.000 Einwohnern.

Sicherlich sollten wir die Aussagekraft derartiger Statistiken nicht verabsolutieren: Auch in Ostasien sind die Infektionszahlen in den vergangenen Wochen gestiegen. Doch lodert die Pandemie in Ostasien auf niedriger Flamme – was insofern stutzig macht, als man dort in den letzten Monaten ohne flächendeckende Lockdowns ausgekommen ist. Was hierzulande nur noch ein Wunschtraum scheint, bleibt in weiten Teilen Ostasiens Realität: das Alltagsleben läuft dort weiterhin weitgehend normal ab. In den meisten Ländern bleiben Restaurants und Geschäfte mit einigen Einschränkungen geöffnet; auch die Schulen und Kindergärten sind seit dem Frühjahr nicht vollständig geschlossen worden. Man mag es kaum für möglich halten: Auch in den Wintermonaten bleiben die Fallzahlen in vielen Ländern unter dem europäischen oder nordamerikanischen Durchschnittsniveau des Sommers.