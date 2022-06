Auf dem Stützpunkt Jaworiw : „Die Hochzeit feiern wir nach dem Sieg“

Aktualisiert am

Soldaten einer ukrainischen Spezialeinheit in der Region Donezk. Bild: AP

Die Tränen kommen später. Erst Lachen, Luftballons, vier Torten. Denn Wanja hat Geburtstag, es ist sein sechsundzwanzigster. In einem kleinen Zimmer verstecken sich sechs Frauen und ein Mann. Und dann klopft Wanja an. Mascha öffnet die Tür, und Ira drückt jetzt eine Torte in das Geburtstagskindgesicht. Alle singen. Und Wanja pustet Kerzen aus. Er muss sich etwas wünschen. „Dass Putin stirbt!“, ruft eine der sechs Frauen.

„Jaja, das hab ich mir gewünscht!“, sagt Wanja, leckt sich die Tortencreme von seinen Lippen.

Normale junge Menschen. An einem nicht normalen Ort: im Westen der Ukraine, in Jaworiw, Truppenübungsplatz und Stützpunkt der 24. Brigade. Das kleine Zimmer ist das Kabinett von Ira. Sie ist schön, jung – erst 24 Jahre alt – und Psychologin, hat einen kardashianhaften Körper und auch kardashianhafte Lippen. Sie ist der stellvertretende Kommandant des 1. Bataillons.

Nach Wanjas drei, vielleicht auch vier Happy-Birthday-Minuten geht es für alle weiter – weiter mit Arbeit und weiter mit Kasernenalltag. Aber um diesen Alltag zu verstehen, bleibt keine Zeit, denn plötzlich ist der Krieg im Zimmer. Mit ihm die Tränen, die Tränen von Karina. Sie erzählt nun ihre Geschichte. Karina ist 22 Jahre alt, sie lebte in der Region Donezk, erzählt von ihrer Kindheit unter Bomben, in ihrer Stadt herrschte acht Jahre lang Krieg. Dann spricht sie über die noch schwärzere und neueste Zeit: „Ich wurde evakuiert. Das war mir peinlich. Ich wollte dort bleiben. Bei meinen Freunden. Bei meinem Geliebten, meinem Jungen“, sagt sie, streift ihr geglättetes, langes und dunkelrot gefärbtes Haar von der Brust über die Schultern. Macht eine Pause. „Er war erst 26 Jahre alt.“ Ihr kommen Tränen und mir auch. „Bald sind es 40 Tage, seitdem er … “ – Karinas Satz zerreißt jetzt ein Sirenenalarm. „Wir müssen“, das sagt Ira. Und noch mehr Krieg im Zimmer.

Sentimentale, westliche Verwirrung, vielleicht auch Angst

Jaworiw ist ein sensibles Ziel. Im März trafen russische Raketen einen Teil dieses Geländes, und es gab Tote – viele.

Sofort gehen alle Soldaten los. Wohin ist ein Geheimnis. Die zweispurigen Straßen und die Alleen rechts und links verwandeln sich in ein tarnfarbenes, grünes Meer. Überall Uniformen. Wie viele Soldaten hier sind, das ist auch ein Geheimnis, genauso wie die Größe des Geländes.

Die Uniformen laufen nicht langsam und nicht schnell, nur selbstbewusst. Stumm gehe ich Ira hinterher, denke an den Verlobten von Karina, denke danach an alle, die ich liebe. Ein kleiner Anfall sentimentaler, westlicher Verwirrung. Vielleicht auch Angst. Auf jeden Fall ein Zustand, der neu und seltsam ist.

Im Auto ist er weg, denn Ira macht Musik an. Und eine Männerstimme singt immer wieder „Nozzy Bossy“. Es geht darum, barfuß zu sein. Alles verstehe ich nicht, verstehe aber: „Die Katastrophe geht vorbei.“ Es ist ein Liebeslied. Die Frauen im Auto – Ira, Diana, Mascha – singen mit. Laut, schief und schön. Normale junge Frauen. Nur ihre Uniformen machen aus der weiblichen Ausgelassenheit doch eine surreale Szene.

Der Tag fühlt sich geträumt an

Nachdem die Smartphones der Soldatinnen sagen, alles sei vorbei, geht es wieder zurück. Die Sonne scheint. Die Bäume sehen übergewichtig aus, ihr Grün ist viel zu satt. Der Himmel ist so blau, dass es beinah obszön wirkt. Und es ist heiß, doch nicht zu heiß. Der Tag fühlt sich geträumt an – und nicht wahr.