Aktualisiert am

„Putin will uns vernichten“

Ein Dichter wird Partisan : „Putin will uns vernichten“

Der Schriftsteller Juri Andruchowytsch hat seit Jahren vor einem russischen Angriff auf die Ukraine gewarnt. Putin hasst uns, ohne uns zu kennen, sagt Andruchowytsch. Wenn Putins Armee näherrückt, will er sich den Partisanen anschließen.

Juri Andruchowytsch, Sie sind in Iwano-Frankwiwsk, Ihrem Heimatort in der Westukraine. Ich hoffe, es geht Ihnen einigermaßen gut?

Sandra Kegel Verantwortliche Redakteurin für das Feuilleton. Folgen Ich folge

Ja, es geht mir gut, auch wenn das in diesen Zeiten ungewöhnlich klingt.

Noch bevor der Krieg ausbrach, haben Sie gesagt, dass es nur zwei Lösungen gibt für diese Krise: Entweder wir ergeben uns und erkennen an, dass wir zusammen mit den Russen eine Nation sind. Oder Putin zerstört uns. Wie bewerten Sie die Lage heute, am sechsten Tag des Krieges?

Was wir erleben, ist keine Krise, das ist ein großer Krieg. Und Putin will uns vernichten. Er führt einen Krieg gegen Zivilisten, gegen eine friedliche Bevölkerung. Russische Soldaten schießen auf Kinder, auf Frauen. Das ist das größte Kriegsverbrechen in diesem Jahrhundert.