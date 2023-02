Ein Jahr Angriff auf Ukraine : Wie lange wird dieser Krieg dauern?

Verräterisch: Blick in den Berliner Sportpalast, in dem Joseph Goebbels am 18. Februar 1943 seine berüchtigte Rede hielt Bild: Bridgeman

Wie lange dauern Kriege? Das ist eine Frage an die Polemologie. Die Bedeutung des griechischen Wortes „polemos“, auf dem unser moderner Fachbegriff aufsitzt, hat nichts zu tun mit dem, was wir im Jahr 2023 als „Krieg“ bezeichnen. Nicht nur aus technologischen Gründen. Kriege galten einmal als primäre politische Ausdrucksmittel einer Gesellschaft. Sie hatten – etwa in der Antike – eine sozial inte­grative Kraft. Was es hieß, ein Bürger zu sein, erfuhr der Hoplit in der Phalanx, zeigte der römische Feldherr auf dem Schlachtfeld. Krieg und Politik waren zwei Seiten einer Me­dail­le. Noch in den beiden Weltkriegen dauerte diese Vorstellung fort.

Der Krieg ist also nicht nur ein Thema der Geschichte, er hat auch selbst eine. Ist ein „geschichtlicher Grundbegriff“. Im Koselleckschen Lexikon findet sich der von Wilhelm Janssen verfasste Eintrag „Krieg“ gleich hinter dem Lemma „konservativ“. Das Bewusstsein von Dauer teilen die beiden Epochenvokabeln. Der Krieg ist ein lang weilender Gast, kommt er einmal durch die Tür, wird man ihn so schnell nicht wieder los. Und doch haben sich die Menschen den Krieg wahrscheinlich immer schon zu kurz vorgestellt. In der Wahrnehmung der Zeitgenossen zerfiel er in einzelne Schlachten und Episoden.