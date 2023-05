Peter Frankopan ist Professor für Globalgeschichte an der Universität Oxford. Seine Bücher über „Die neuen Seidenstraßen“ und „Licht aus dem Osten“ haben ihn bekannt gemacht. Jetzt legt er mit „Zwischen Erde und Himmel“ eine tausendseitige Klimageschichte der Menschheit vor.

Herr Frankopan, hatten Sie zu Beginn der Arbeit an dieser Klimageschichte eine klare Absicht, worum es in diesem Buch gehen sollte?

Ich habe zwar nicht rückwärts gearbeitet, aber mein Buch ist in gewisser Weise eine Reflexion über die größte geopolitische Herausforderung und Chance des 21. Jahrhunderts. Was bedeuten ein wachsendes China, ein aufstrebendes Indien, welche Rolle haben die ölreichen Staaten am Golf? Wie sieht die Welt für die meisten Menschen in Asien aus, immerhin leben zwei Drittel der Weltbevölkerung östlich von Istanbul? Wie sieht eine sich erwärmende Welt aus? Als Historiker habe ich nicht die Fähigkeit, das vorauszusagen, aber ich kann versuchen zu verstehen, wie wir einen Punkt erreicht haben, an dem viele Wissenschaftler von einem sechsten großen Massensterben der Arten sprechen. Wir denken ja gern, dass unsere Spezies völlig anders ist als alle anderen, was natürlich in vielerlei Hinsicht zutrifft, aber wir vergessen dabei, dass wir ein biologisches Tier sind. In der Schule hatte ich nicht eine einzige Geschichtsstunde in Geologie. Die Geschichte begann mit den Ägyptern, warum auch immer. Weder von den Menschen in Mesoamerika noch im Industal noch in chinesischen Zivilisationen noch in Mesopotamien hörten wir etwas. Geschweige denn vom Mond und der Rolle, die er bei globalen Überschwemmungen in einigen Fortpflanzungszyklen spielt. Von solchen Dingen zu wissen ist zutiefst wichtig, um uns wieder mit der natürlichen Welt zu verbinden.