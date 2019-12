Sascha Lobo im Gespräch : Lasst uns die Verantwortung teilen!

Sascha Lobo, was kann eine 18-jährige Abiturientin besser als Sie?

Am eindrücklichsten beantwortet sich die Frage vielleicht dadurch: Ich habe die Klimasituation in den letzten zehn, fünfzehn Jahren durchaus verfolgt, und doch muss erst eine sechzehnjährige Schwedin kommen, um mir klarzumachen, wie dringend das ist. Das heißt, eine sehr junge Person hat die Gegenwart klüger, präziser und sinnstiftender interpretiert, als ich das bis dahin getan habe. Dass jetzt junge, besorgte, aber trotzdem optimistische Menschen zeigen, mit welcher Offensivität, in welcher Klarheit sie die großen Probleme der Welt angehen, das macht mich wiederum optimistisch.

Vergleichbare Erlebnisse beschreiben Sie in Ihrem Buch „Realitätsschock“. Was ist das?

Ein Realitätsschock ist die nicht selten schmerzhafte Erkenntnis, dass die Welt anders ist als gedacht oder erhofft. Realitätsschocks setzen deswegen voraus, dass man schon ein Bild der Welt hatte, was sich dann verwandelt. Das ist auch einer der Gründe, warum viele junge Menschen diesen Realitätsschock entweder gar nicht so sehr als Schock betrachtet haben oder sehr schnell produktiv verarbeiten konnten. Währenddessen sind wir Erwachsenen noch total geschockt, dass wir uns geirrt haben und der Klimawandel kein irgendwann kommendes Problem von 2050 ist – sondern eins von 2020.

Was heißt hier „produktiv“?

„Produktiv verarbeiten“ heißt, etwa beim Klimawandel, in die Zahlen zu gucken, die wir eigentlich seit dreißig Jahren kennen. Und dann nicht zu resignieren, sondern zu sagen: „Oh Shit, es geht in die komplett falsche Richtung. Also gehen wir auf die Straße.“ Das heißt produktiv verarbeiten: Den Druck erhöhen, da, wo Druck erhöht werden muss.

Heißt das, das Schlimmste zu verhindern, oder bestehen auch Chancen zur Verbesserung?

Um es persönlich zu beantworten: Die allerbescheuertsten Sachen habe ich immer dann gemacht, wenn ich dachte, jetzt ist es auch schon egal. Ich habe lange gebraucht, um herauszufinden: Wenn man denkt, „jetzt ist auch schon alles egal“, fängt oft erst die Phase an, wo es wirklich richtig schädlich wird. Deswegen ist es so erfrischend, dass die Jugend keine zynische Haltung entwickelt, sondern auch das eigene Leben verändert und sagt: „Okay, dann lebe ich jetzt eben vegan, das ist besser für alle, nicht nur für die Tiere, sondern auch für den Restplaneten.“

Halten Sie die Formen digitalen Austauschs, die gerade junge Menschen pflegen, für besonders angemessen im Umgang mit Realitätsschocks? Durch sie können in der Diskussion auch unabgeschlossene Antworten gegeben und gemeinsam Lösungsansätze gefunden werden.

Ich glaube, dass unsere Zeiten viel zu komplex und schnell sind, als dass man sich als Einzelperson am Schreibtisch zurücklehnt, ein bisschen nachdenkt und dann sehr klug sagt: Die Weltprobleme lassen sich ganz einfach lösen mit den Mitteln A, B und C. Der große Vorteil gerade von jungen Intellektuellen ist, dass sie heute ständiges Publikumsfeedback bekommen können, für jeden einzelnen Gedanken. Ich glaube, dass diese Form von ständigem Feedback sogar eine neue Art zu denken provozieren könnte. Das steht auch so im Buch, allerdings führe ich das nicht aus.

Mögen Sie das jetzt tun?

Ich glaube, es ist eine Form von Netzwerkdenken. Die heutigen Herangehensweisen an Probleme aller Art sind offener gegenüber spontanem Feedback und beziehen mit ein, dass im Publikum oft jemand genauer Bescheid weiß und eine Antwort anreichert oder ergänzt. Es gibt eine künstlerische Pose aus dem Sturm und Drang, die nennt sich Originalgenie, die hat bis heute im deutschen Sprachraum Auswirkungen darauf, wie man mit Kunst, kulturellen Herausforderungen und auch gesellschaftlichen Problemen umgeht. Das Originalgenie zieht sich zurück, kommt irgendwann zurück und präsentiert uns, der bewundernden Öffentlichkeit, das große Werk, den großen Wurf, die genialische Lösung: Diese Erwartungshaltung ist in Zeiten des Netzwerkdenkens kontraproduktiv. Man findet sie leider trotzdem überall.