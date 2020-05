Corona-Dollar für Deutsche : My Fellow American, Ihre Soforthilfe ist da

Ich habe Post vom amerikanischen Präsidenten bekommen. „My Fellow American“, schrieb er mir, „Ihre Soforthilfe ist da.“ Ich stand vor meinem Briefkasten und hatte den Umschlag hektisch aufgerissen, eigentlich wollte ich eine Runde mit dem Rad drehen, wie das in diesem Corona-Frühling in Deutschland so viele machen, aber jetzt stand ich da, mit einem Brief von Donald Trump in der Hand, und starrte auf den Briefkopf. „The White House“. Und die Anrede. Und die Unterschrift: steil aufragende Buchstaben, dicht an dicht, wie Ausschläge auf der nach oben offenen Richterskala.

Ich hatte dieses Erdbeben einer Unterschrift schon häufiger gesehen: Wenn Trump sie in die Kamera gehalten hat, nachdem er mal wieder ein Gesetz unterschreiben durfte, das abräumt, was seine Vorgänger im Weißen Haus aufgebaut hatten, in Sachen Krankenversicherung, Einwanderungsrechte, Umweltschutz. Jetzt hatte Trump damit aber einen Brief an mich unterschrieben. Und ihn nach Berlin geschickt.

„My Fellow American“, schrieb er, „unser großes Land durchlebt als Ergebnis der globalen Coronavirus-Pandemie unvorhersehbare Herausforderungen der öffentlichen Gesundheit und der Wirtschaft. Unsere höchste Priorität gilt Ihrer Gesundheit und Sicherheit. Während wir einen totalen Krieg gegen diesen unsichtbaren Feind führen, arbeiten wir zugleich rund um die Uhr, um hart arbeitende Amerikaner wie Sie vor den Konsequenzen des ökonomischen Shutdowns zu schützen.“ Hart arbeitende Amerikaner wie ich, das ging mir erst mal runter wie Öl, aber es war auch genauso schmierig. Was wollte Trump nur von mir? Und wie war er nur auf mich gekommen?

Gemeinsam gegen das Virus

„Am 27. März 2020 hat das Repräsentantenhaus mit überwältigender Zustimmung beider Parteien den Cares Act unterschrieben, den ich stolz ratifiziert habe. Das schließt schnelle und direkte Wirtschaftshilfe für Sie ein.“ Ich hatte Bilder davon gesehen, Trump hatte am Schreibtisch im Oval Office gesessen, umgeben von vielen Männern und zwei Frauen, eng gedrängt standen sie da, gemeinsam gegen das Virus. Später hatte der Präsident ihnen allen einen Stift geschenkt, von der Sorte, mit der er das Gesetz unterschrieben hatte.

Genauso eine Unterschrift starrte mich jetzt an. Und eine Zahl. 1200 Dollar.

Ich ließ den Brief sinken und starrte ins Leere und kam mir vor wie eine Figur in einem Hollywood-Film, wenn die einen Brief bekommt und nicht fassen kann, was drinsteht, und den Brief sinken lässt und ins Leere starrt. Dann las ich weiter.

„Mir ist es eine Freude“, teilte mir Präsident Trump mit, „dass Sie im Rahmen des Cares Act eine Nothilfe von 1200 Dollar per Überweisung erhalten. Wir hoffen, dass diese Zahlung Ihnen in dieser Zeit sinnvoll helfen kann.“ Ist der jetzt endgültig verrückt geworden, dachte ich. Ich bin deutscher Staatsbürger. Ich zahle Steuern in Deutschland. Ich war zwar vor einiger Zeit für ein paar Wochen im Mittleren Westen, um an der Uni zu unterrichten, und musste danach eine amerikanische Steuererklärung machen, das kann doch nicht –

Ich ging schnell ins Internet, um meinen Kontostand zu checken. Ganz oben war ein Eingang vom Internal Revenue Service, das ist die amerikanische Finanzbehörde: 1200 Dollar. Betreff „IRS TREAS 310 DES: TAX REF“.

Hilfspaket oder Hauptgewinn

1200 Dollar von Trump. Ich lachte, dann wurde mir heiß, dann fiel mir kurz die Welt auf den Kopf, dann wurde mir kalt, und dann sagte ich ein Wort mit vier Buchstaben, wie hardworking Americans es halt so tun. Innerhalb eines einzigen Briefes hatte Donald Trump, der Amerika wieder groß machen wollte, zumindest mich schon mal 1200 Dollar reicher gemacht.

Das ist jetzt ein paar Tage her. Seitdem versuche ich herauszufinden, was passiert ist. Der „Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act“, abgekürzt als „Cares Act“, bringt 2,2 Billionen Dollar an Hilfsgeldern auf: für amerikanische Arbeitnehmer und Familien, gestaffelt nach Einkommen, aber auch für kleinere Unternehmen, für die Verwaltungen in Stadt und Land.