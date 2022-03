Ehrenmorde in Iran : Ist die Frau nur Freiwild vor dem Gesetz?

Mona Heidari war erst siebzehn, als ihr Mann sie am Abend des 7. Fe­bruar abends enthauptet und ihren Kopf mit einem triumphierenden Lächeln auf den Lippen durch die Straßen der Nachbarschaft getragen hat. Die Bluttat geschah in Ahwas, im Zentrum der Ölprovinz Khusestan im Süden Irans. Den Körper der jungen Frau fand man kurz darauf unweit eines öffentlichen Platzes.

Die Tat stellt keine Ausnahme dar. Eine Untersuchung beziffert die Anzahl der in den vergangenen zwei Jahren hierzulande begangenen Ehrenmorde auf zwanzig. Während nach offiziellen Verlautbarungen ein Fünftel aller in Iran begangenen Morde unter Verwandten Ehrenmorde sind, sagen Experten, dass bei mehr als der Hälfte dieser Fälle die Ehre eine Rolle spielt. Einer unabhängigen Studie zufolge kostete allein in der Provinz Khusestan in den letzten zwei Jahren verletztes männliches Ehrgefühl sechzig Frauen, darunter elf unter sechzehn Jahre alt, das Leben. Dabei spiegeln diese Zahlen das Ausmaß des Phänomens nicht wider, weil nicht alle Morde dieser Art zur Anzeige gebracht werden. Ihre Häufigkeit ist durch polizeiliche Erkenntnisse belegt. Ein Soziologe erklärt, dass wirtschaftliche Not sonst eigentlich im Rückgang befindlichen Gewohnheiten wieder Vorschub leistet, wobei auch die Gewalt gegen Frauen zunimmt.