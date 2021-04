Zensierte Comic-Übersetzungen : Fridolin Freudenfett wurde geschlachtet

Der deutsche Verlag der Disney-Comics, Egmont (früher Ehapa), bringt das Werk von Carl Barks jetzt auch im Format der „Lustigen Taschenbücher“ heraus. Ich war einigermaßen verblüfft, als ich in der Nummer 10 der neuen Serie im Format die Geschichte „Glück im Unglück“ las. Beim Kanu-Wettbewerb zwischen Donald Duck und Gustav Gans muss eine Person aus dem Wasser gerettet werden, und als solche hat sich ein vollfettes Schwein zur Verfügung gestellt. Hier heißt er „Herr Fridolin Freundlich“. Freundlich? Ja, Freundlich. Donald geht in Gedanken sogar auf den Namen ein: „Wenn ich diesen freudigen Freundlich in mein Kanu ziehe, kentert es glatt.“ Stimmt, aber die Pointe kentert jetzt auch glatt. Als Gustav die Aufgabe lösen soll, was natürlich glückt, wird der Name wiederholt. Also kein Zufall, kein Druckfehler. Was ist da passiert?

Ich lernte den eigentlich nicht zu bergenden Fettkloß, der den Ertrinkenden mimt, 1969 in „Die Tollsten Geschichten von Donald Duck“ Nr. 16 kennen, unter dem deutschen Namen, den er schon seit der „Micky Maus“-Erstausgabe von 1956 trug: „Herr Fridolin Freudenfett“. Der passt so fettig glänzend zur Person (und zum amerikanischen Original aus „Walt Disney’s Comics and Stories“ Nr. 179 von 1954: Porcmuscle J. Hamfat), dass ich mir ihn für immer merkte. Natürlich steht er auch im Verzeichnis aller bei Barks auftretenden, von Erika Fuchs teilweise zusätzlich benamsten Bewohner und Bewohnerinnen Entenhausens, das Johnny A. Grote 1997 bei Ehapa herausbrachte, zusammen mit Rosita Rührschneck, Lulu Lobedanz, Prunella Pustekuchen und all den anderen. Reale Menschen verwenden Fridolin Freudenfett inzwischen als Nickname in sozialen Medien und in der Geschäftswelt.