Christentum als Buchreligion : Schreibt Gott?

Warum stellt eigentlich niemand die Frage, wieso Jesus nichts Schriftliches hinterlassen hat? Er hatte erkannt, was Schrift nicht kann. Ein Philosoph und Theologe erklärt in seinem Gastbeitrag, warum das Christentum keine Buchreligion ist.

Nachdem der Herr aufgehört hatte, zu Mose auf dem Berg Sinai zu sprechen, übergab er ihm die zwei Tafeln des Bundeszeugnisses, steinerne Tafeln, beschrieben vom Finger Gottes“ (Buch Exodus, Kapitel 31, Vers 18). „Die Tafeln hatte Gott selbst gemacht und die Schrift, die auf den Tafeln eingegraben war, war Gottes Schrift“ (Ex 32, 16).

Gott konnte also schreiben. Das unterschied ihn von den schreibfaulen Göttern des Polytheismus, die das nicht nötig hatten. Weil er wie die Götter leben wollte, weigerte sich Pythagoras, zu schreiben. Das hatte er mit den beiden Gestalten gemeinsam, die unseren Kulturkreis wohl am tiefsten geprägt haben, mit Sokrates und Jesus. Der Athener „Freund der Weisheit“ steckte die Jugend der Stadt mit seiner Art an, messerscharfe Fragen zu stellen. Mit der Sprache nahm er es also sehr genau. Umso erstaunlicher ist es, dass er nicht nur nichts Schriftliches hinterlassen hat, sondern der Schrift auch nicht zutraute, ein Ort der Wahrheit zu sein.