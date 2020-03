Journalistin Düzen Tekkal : „Wer will Mörder und Vergewaltiger frei herumlaufen lassen?“

In ihrem Dokumentarfilm „Jiyan – Die vergessenen Opfer des IS“ begleitet die Journalistin Düzen Tekkal (links) die Jesidin Najlaa Matto (rechts) auf der Reise in ihre Heimat. Bild: Markus C. Hurek

Frau Tekkal, in Ihrem Dokumentarfilm über „Die vergessenen Opfer des IS“ erzählen Sie von der schwierigen Aufarbeitung des Völkermords an den Jesiden durch den IS. Was bedeutet der Titel des Films, „Jiyan“?

Das Wort „Jiyan“ ist Kurmandschi-Kurdisch und bedeutet „Leben“. Ich habe diesen Titel gewählt, weil ich zum einen einen Kontrapunkt zu meinem ersten Film „Háwar“ („Hilferuf“) setzen und zum anderen zeigen wollte, wie stark und resilient diese Frauen sind. Sie wollen um jeden Preis weiterleben. In meinem Film sagt Najlaa Matto: „Ich bin stark, ich bin stärker als der IS.“ Ein Mensch kann noch so sehr mit dem Rücken zur Wand stehen, von allen Seiten umzingelt sein und sich doch seinen Lebenswillen und eine Widerstandskraft erhalten.