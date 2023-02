In der Neujahrsnacht beschenkt Väterchen Frost die Kinder. Zusammen mit Snegurotschka, dem Schneemädchen, kommt er auf einem von drei Schimmeln gezogenen Schlitten aus dem Zauberwald zu den Menschen und verbreitet Freude. Die nicht nur in Russland, sondern auch in anderen slawischen Ländern populäre Märchenfigur spiegelt eine positive Wahrnehmung des Winters, die in westlichen Gefilden seltener zu finden ist. In der angelsächsischen Welt etwa treibt der unberechenbare Jack Frost sein Unwesen, überzieht das Land mit meterhohem Schnee und lässt die Natur unter klirrender Kälte leiden.

Auch die Lyrik aus dem Land der Dichter und Denker gewinnt dem Winter oft keine guten Seiten ab. Gewiss, für Matthias Claudius ist diese Jahreszeit ein rechter Mann, der dem Menschen jedoch zahlreiche harte Entbehrungen zumutet. Wenn der Winter einzieht, zerbricht „Stein und Bein vor Frost“, und die Menschen frieren.

Palme im fernen Morgenland

„Düstre Nebel“ ziehen auf „und der Vögel Lieder schweigen auf der Flur“, wie in einer Volksweise gesungen wird. Sobald es kalt wird, ist es „traurig, öd und leer“, und ein jeder sehnt sich nach der wärmenden Frühlingssonne. Und der Fichtenbaum, den Heinrich Heine erblickt, steht einsam auf kahler Höhe und träumt von einer Palme im fernen Morgenland.

Der Klimawandel hat in unseren Breiten allerdings zur Folge, dass eiskalte Tage im Winter seltener werden. Wenn man wie Rilke „die hohen Tannen heißer“ im Schnee „atmen“ sehen möchte, muss man in der Regel ins Gebirge gehen. Bei den wärmeverwöhnten Gärtnerinnen und Gärtnern im Flachland stellt sich deshalb Unruhe ein, wenn das Thermometer unter null Grad fällt, die von Panik abgelöst wird, wenn es zweistellige Minusgrade gibt: Ist der Winterschutz im Garten ausreichend, lautet die bange Frage. Wie beheize ich mein Gewächshaus, wo die frostempfindlichen Pflanzen Schutz gefunden haben? Denn die beliebte Tontopfheizung reicht nun nicht mehr aus.

Eindrucksvolles Farbenspiel

Doch die Sorge um das eigene Grün und die Sehnsucht nach den ersten Frühjahrsblühern sollten nicht zu dem Fehler verleiten, die Vorteile des frostigen Wetters zu verkennen und die Schönheiten des winterlichen Gartens zu übersehen. Wenn die Temperaturen fallen und der Boden gefriert, verwandelt sich der Garten in ein magisches Wunderland aus funkelndem Eis und glitzerndem Schnee. Die zarten Kristalle, die sich auf den Blättern und Zweigen der Pflanzen bilden, erzeugen ein eindrucksvolles Licht- und Farbenspiel.

Doch die tiefen Temperaturen kommen auch Mutter Erde zugute: Der Frost bricht verdichtete Böden auf, indem Feuchtigkeit eindringt, gefriert und durch die Volumenvergrößerung Erdklumpen auseinandersprengt. Der Boden wird feinkrumig, und im Frühjahr können die Wurzeln der Pflanzen leichter eindringen und so besser Nährstoffe aufnehmen.

Frost hilft gegen Schädlinge

Auch für die Keimung von Saatgut ist der Frost wichtig. Die sogenannten Kaltkeimer wie Bärlauch (Allium ursinum), Echte Schlüsselblume (Primula veris) und Mohn (Papaver) benötigen längere Zeit tiefe Temperaturen, um später zu gesunden Pflanzen heranzuwachsen. Gegen die Schädlingsplage im nächsten Jahr hilft das frostige Wetter hingegen wenig. Blattläuse und Spinnmilben werden nicht nachhaltig dezimiert, auch wenn so mancher Gartenfreund dies sehnlichst erhofft. Die Schädlinge haben sich – genauso wie die Nützlinge – im Laufe der Evolution an kalte Winter angepasst. Ihre Eier überstehen auch eisige Phasen. Spätfröste sind hingegen tödlich, ebenso wie feuchtkaltes Wetter im Frühjahr.

Eiskalte Winter setzen vor allem der rasch voranschreitenden Mediterranisierung der Gärten eine Grenze. Stresstoleranz durch Akklimatisierung und Abhärtung besitzen all die Pflanzen aus Europas Süden nicht, die im Sortiment der Gartencenter und Baumärkte das ganze Jahr über feilgeboten werden. Wenn die Temperaturen tief in den Keller gehen, nützt auch eine aufwendige Isolation oft nichts, um Feige (Ficus carica), Lorbeerbaum (Laurus nobilis), Oleander (Nerium oleander) und Ölbaum (Olea europaea) zu schützen. Auch manchem subtropischen Neophyten, den der globale Handel nach Mitteleuropa gebracht hat, wie der Chinesischen Hanfpalme (Trachycarpus fortunei), wird nun der Garaus gemacht. Politisch nicht korrekt, aber botanisch unvermeidlich ist die Feststellung, dass fremdländische Arten sich in unseren Gärten bei starkem Frost als gescheiterte Integrationsfälle erweisen.