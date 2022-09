Bilanz der Hitzewelle : Was vom Sommer übrig bleibt

Das Feuer bricht am Mittag des 25. Juli aus. Es wütet acht Tage lang, springt von Baumkrone zu Baumkrone, frisst sich durch knochentrockenes Gras, schlägt Menschen in die Flucht und tötet vierhundert Schweine. Eine Feuerwalze, die schnell ihre Richtung ändert und im brandenburgischen Landkreis Elbe-Elster Angst verbreitet. Sören Diecke sagt: „So ein Feuer habe ich noch nie gesehen.“ Und Diecke, Anfang fünfzig, groß und kräftig, hat in seinem Leben schon viele Feuer gesehen und gelöscht. Seit 37 Jahren ist er bei der freiwilligen Feuerwehr, seit 18 Jahren Stadtbrandmeister. Ob er um sein Leben gefürchtet hat? „Ja.“

80 Kilometer südwestlich, im Hof des Anglerverbands Leipzig, stehen drei Mülltonnen im Sonnenschein und stinken. Dabei haben die Männer von der Tierkörperverwertung die toten Fische schon am frühen Morgen abgeholt. 330 Kilogramm. Zander, Karpfen, Aale, Forellen. Matthias Kopp, ein gemütlicher Mann mit leiser Stimme, sagt: „Mein Herz blutet.“ Das Massenfischsterben in der Oder hat die Bevölkerung überall im Land bestürzt. Ein großes Drama, das die zahllosen kleinen Dramen überlagert. Dabei sind auch sie, die kleinen Dramen, verheerend. Als stellvertretender Geschäftsführer des Leipziger Anglerverbands erlebt Kopp sie jeden Tag. Er sagt: „Wir haben hier in der Region Gewässer, die zum ersten Mal überhaupt komplett ausgetrocknet sind. Die Fischbestände dort sind ein Totalverlust.“

Außergewöhnliche Dürre

Der Bauernhof von Wolfgang Guckert liegt am Rand von Mannheim. Es ist eine der trockensten und heißesten Regionen Deutschlands. Ein Blick in den Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums zeigt, dass das Gebiet, auf dem Guckerts Hof steht, zu einem der ersten Gebiete gehörte, die sich im Laufe der Monate immer dunkler gefärbt haben. Der dunkelste Rotton bedeutet außergewöhnliche Dürre. Am Ende dieses Sommers leuchtet fast die gesamte Deutschlandkarte dunkelrot. Weil es so trocken ist, muss Guckert seine Felder schon im Mai bewässern: Getreide, Kartoffeln, Spargel. Aber das Wasser reicht nicht für alle Pflanzen. Guckert ist gezwungen, sich zu entscheiden: Welche Felder rette ich, welche gebe ich verloren? Er sagt: „Es tut weh, über die Felder zu gehen und zu sehen, wie die Pflanzen nach und nach ihr Grün verlieren und verdorren.“ Wie kranke Tiere, die langsam sterben.

Sören Diecke, Matthias Kopp und Wolfgang Guckert kennen einander nicht, aber ihre Geschichten haben viel miteinander zu tun. Sie erzählen von einem Hitze- und Dürresommer, der Mensch und Natur alles abverlangt hat. Von einem Sommer der Angst, der Sorge und der Traurigkeit. Keiner der drei Männer möchte einen solchen Sommer je wieder erleben, aber alle drei wissen, dass dieser Wunsch wohl unerfüllt bleiben wird. Denn Hitzewellen und Dürre nehmen zu, nicht ab, weshalb die Männer voller Sorge in die Zukunft blicken.

Sören Diecke stoppt seinen Wagen, steigt aus, mitten im verwüsteten Wald. Totenstille. Kohlschwarze Stämme ragen in die Höhe. „Alles verbrannt“, sagt er und schüttelt den Kopf. Es schmerzt ihn, seine Heimat so zu sehen. Nur die Windräder haben das Feuer überlebt und tun ihren Dienst. Es wird viele Jahre dauern, bis sich die Natur von der Katastrophe erholt hat, wenn überhaupt. „Das ist alles Asche, da ist kein Humus mehr, nichts.“ Ein Feuerwehrschlauch erinnert an die Schlacht. „Den mussten die Kameraden zurücklassen, die sind nur noch um ihr Leben gerannt.“