Niederlage in Afghanistan : Das Opium des Volks

Der Westen hat in Afghanistan zwei Kriege geführt, einen gegen die Taliban und einen gegen sich selbst. Deshalb konnte er nicht gewinnen.

Wer an der ersten Front der Gegner war, das war schon schwer genug zu ermitteln bei Freischärlern, die, wenn sie gerade keine Waffen tragen und ein unschuldiges Gesicht aufsetzen, von Bauern kaum zu unterscheiden sind. Dass an der zweiten Front der Westen letztlich gegen sich selber kämpfte, gegen seine eigenen Dämonen und Defizite, gegen sein Leiden an Verhältnissen, die er selbst geschaffen hat, und seine Sucht, diese Schmerzen mit chemischen Substanzen zu überwinden: das will er sich selbst nicht eingestehen, und in den Analysen seiner Niederlage wird es nicht erwähnt. Der Westen hat, angeführt von den Amerikanern, in Afghanistan seinen Krieg gegen die Drogen mit besonderer Härte geführt, gegen den Schlafmohn vor allem – der dort aber nur aus einem Grund angebaut, geerntet und zu Opium und Heroin weiterverarbeitet wird: weil es in Nordamerika und Europa so viele Menschen gibt, die süchtig sind nach diesem Stoff, sodass es ungefähr 10.000 Tonnen Rohopium im Jahr braucht, um diese Nachfrage zu befriedigen.

Der Westen habe in Afghanistan nichts zu gewinnen und nichts zu suchen gehabt (außer Osama Bin Laden und seinen Männern), weil er Afghanistan nicht nur nicht verstehe, sondern Verständigung im Grund unmöglich sei: Das ist die geläufige kulturalistische Begründung, die schon deshalb populär ist, weil kaum etwas so verständlich ist wie die Behauptung einer Unverständlichkeit. Dass die Afghanen aber den Westen und die von ihm beherrschte globale Ökonomie gut genug verstehen, um davon zu profitieren, das zeigt die kurze Geschichte des Opiums in Afghanistan.

Die Gewinnspannen sind berauschend

Der Anbau von Schlafmohn gehört so wenig zu den uralten Traditionen des Landes wie das Rauchen von Opium. In seinem Buch „In the Shadows of the American Century“ beschreibt Alfred W. McCoy, Experte für Drogenkriminalität und Professor für die Geschichte Südasiens, die Anfänge des Opiumanbaus als Nebeneffekt des Bürgerkriegs: Als um das Jahr 1980 herum die Mudschaheddin erste Landgewinne machten im sowjetisch besetzten Land, bauten sie Schlafmohn an, weil dafür wenig Vorbereitung und nur minimaler Kapitaleinsatz nötig sind. Die Gewinnspannen sind berauschend: Schlafmohn ist das ideale Kraut für Bürgerkriegsgebiete.

Die CIA duldete damals den Anbau und den Schmuggel, schon weil sie an der Stärkung der Mudschaheddin und der Schwächung der Sowjets interessiert war – so wie sie damals keine Hemmungen hatte, mit mexikanischen Kokainkartellen zusammenzuarbeiten, um die nicaraguanischen Contras mit Waffen zu versorgen. Und weil auch nach dem Abzug der Roten Armee der Bürgerkrieg nicht aufhörte, war der Schlafmohn in den Neunzigern so verbreitet wie die Gewalt.