Mario Draghis Zwischenbilanz : Die Kraft europäischer Vernunft

In Italien hat die Regierung von Mario Draghi den politischen Populismus ausgebremst. Ist es ihm auch gelungen, das Land nachhaltig politisch zu verändern?

Mario Draghi am 12. Oktober auf der außerordentlichen G20-Konferenz zu Afghanistan Bild: Imago

Mit dem Populismus in Italien geht es zu Ende, als habe er den Zug der Zeit verpasst. Als unwiderstehliche Macht der Geschichte hatte ihn Matteo Salvini noch Anfang vergangenen Jahres inszeniert. Sein schrill orchestrierter Marsch auf Rom endete damals am Nordufer des Flusses Rubicone, als die Wähler der Emilia-Romagna es vorzogen, sozialdemokratische und zivile Parteien in ihre Regionalregierung zu schicken.

Jetzt haben überall im Land Bürger der größten Städte den Populismus an den Rand geschoben. Nach den Kommunalwahlen stehen Neapel, Rom, Bologna, Mailand und Turin unter sozialdemokratischer Leitung. In Rom und Turin wurden die Bürgermeisterinnen der Fünf-Sterne-Bewegung abgewählt, sie erhielten nur noch ein Viertel ihrer früheren Stimmen. Die Kandidaten der rechtspopulistischen Parteien, geführt von Matteo Salvini und Giorgia Meloni, blieben mit einem Abstand von 20, 30, in Neapel sogar 40 Prozent hinter den Siegern zurück. Für Politiker, die den Anspruch erheben, den Willen des „Volkes“ zu verkörpern, sind das verheerende Ergebnisse.