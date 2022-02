Neuer Antisemitismus : Doppelstandards gegenüber Israel

Aktualisiert am

Proteste vor der Vertretung der Bundesrepublik Deutschland in Ramallah nach der BDS-Resolution des Bundestags Bild: AFP

Seit der Bundestags-Resolution gegen die antiisraelische Boykottbewegung BDS im Mai 2019 beschäftigt viele Künstler, Wissenschaftler und Kulturfunktionäre die Frage: Wie können wir Israel noch kritisieren, ohne unter Antisemitismus-Verdacht zu geraten? Indem man – anders als BDS – auf Erpressung und Nötigung verzichtet, nicht die faktische Vernichtung des jüdischen Staates betreibt und ihn nicht als Konzentrationslager oder NS-Staat verunglimpft, wie das viele BDS-Aktivisten tun, wäre eine mögliche Antwort. Auch zu Terroristen sollte man etwas mehr Abstand halten als die Boykott-Bewegung. Wie ist es um das Unterscheidungsvermögen von Intellektuellen bestellt, die das für eine unlösbare Aufgabe halten?

Thomas Thiel Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

Im Prinzip kann man diese Leute aber beruhigen. Es gibt wohl keinen Staat auf der Welt, über den so einseitig berichtet wird wie über Israel. Man hat dafür sogar ein eigenes Genre erfunden: die Meldung des Typs „Israel greift palästinensische Stellungen an“, ohne dass über die vorher von dort abgefeuerten Raketen berichtet worden wäre. Das gipfelt in Stilblüten wie „Weiter Raketen auf Israel, aber Waffenruhe hält bislang“ („Focus online“) oder „Israel erwidert trotz neuer Waffenruhe Beschuss aus Gaza“ („Spiegel.de“), wie die Soziologin Julia Bernstein in ihrem jüngsten Buch berichtet hat. Jetzt wagt sich das Land auch noch zu verteidigen.