Doppelstaatler in Iran in Haft

Doppelstaatler in Iran in Haft :

Doppelstaatler in Iran in Haft : Nur sterben dürfen sie nicht

Frau Claren, Ihre Mutter, Nahid Taghavi, ist Architektin und besitzt die deutsche und die iranische Staatsbürgerschaft. Sie wurde im Oktober 2020 in Teheran festgenommen, ins berüchtigte Evin-Gefängnis gesperrt und im August 2021 wegen an­geblicher Zugehörigkeit zu einer „illegalen Gruppierung” zu zehn Jahren Haft verurteilt. Wie geht es ihr zurzeit?

Fridtjof Küchemann Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge



Mariam Claren: Sie sagte neulich scherzhaft: „Ich bin zu teuer, als dass ich im Gefängnis sterben sollte.“ Sobald sie auch nur einen Husten hat, kommt sie auf die Krankenstation. Wenn ihr eine Rü­ckenoperation mit Hafturlaub nicht erlaubt wird, dann, um Druck auf Deutschland auszuüben. Die mentale Si­tuation der Gefangenen spielt dabei keine Rolle. Nur sterben dürfen sie nicht.

Frau Ghaderi, Ihr Mann Kamran Ghaderi besitzt die österreichische und die iranische Staatsbürgerschaft. Als er im Januar 2016 geschäftlich nach Iran reiste, wurde er festgenommen und nach ei­nem halben Jahr wegen angeblicher „Zu­sammenarbeit mit feindlichen Staaten gegen die islamische Republik“ zu zehn Jahren Haft verurteilt. Auch er sitzt im Evin-Gefängnis. Wie steht es um ihn?

Harika Ghaderi: Kamran hatte nie Pro­bleme mit dem Blutdruck. Aber im Ge­fängnis war der in den ersten drei Monaten so hoch, dass sie ihn nicht einmal mit Hilfe von Medikamenten senken konnten. Sie haben ihn gefoltert, dann haben sie ihm Medikamente gegeben. Als der Blutdruck sich normalisierte, haben sie wieder angefangen zu foltern. Monatelang. Aber was tut Österreich dagegen? Wie kann man in Österreich eine iranische Delegation lä­chelnd willkommen heißen?

Wie man hört, soll es Schmerzmittel im Überfluss geben.

M. C.: Zum Ruhigstellen. Das bestätigen auch andere Angehörige von Inhaftierten. Ich glaube, dass sehr viele Gefangene abhängig sind. Viele haben in der Haft stark zugenommen. Sie sind aufgedunsen von Cortison. Viele haben Leber- und Magenschäden. Meine Mutter ist als ge­sunde, sportliche Frau ins Gefängnis ge­kommen. Wenn sie rauskommt, hat sie starken Bluthochdruck, Diabetes, einen vierfachen Bandscheibenvorfall, Long-Covid, Schlafstörungen – und das sind nur die Dinge, von denen ich weiß.

H. G.: Nachdem Kamran jahrelang auf dem Boden schlafen musste, hatte er Vorfälle, die wurden dann operiert. Am An­fang war ich gegen die OPs, weil er ohne qualifizierte Nachbehandlung gelähmt werden kann. Dann waren seine Schmerzen so enorm, dass er einen Monat lang nicht mehr aufstehen konnte. Es ging nicht ohne Schmerzmittel. Von vielen kannte er den Namen nicht, wie auch, wenn man fünfunddreißig Tabletten pro Tag nimmt.

Was halten Sie Kontakt miteinander?

M. C.: Im normalen Trakt des Gefängnisses durften die Frauen mit einer Telefonkarte bis vor einem Monat dreimal die Woche zehn Minuten telefonieren. Jetzt ist es gnädigerweise auf fünfmal die Wo­che erhöht worden.

H. G.: Mein Mann war eineinhalb Jahre lang in der Hochsicherheitsabteilung und durfte von da aus nicht ins Ausland telefonieren. Nach etwa einem Jahr durfte er dann seine Mutter in Iran anrufen, einmal in der Woche. Vom normalen Trakt des Gefängnisses aus hat man ihm er­laubt, auch mich anzurufen. Inzwischen können wir täglich telefonieren.

Worüber spricht man bei einer solchen Gelegenheit?

M. C.: Meine Mutter war sieben Monate im Sicherheitstrakt, da steht der Verhörer daneben und fordert: „Du sagst nichts, außer, dass du lebst.“ Auch im normalen Trakt werden alle Gespräche aufgenommen. Manchmal sage ich dann Dinge, von denen ich will, dass sie es hören. Manchmal denke ich: Das ist es wert. Aber vieles spreche ich nicht aus, damit meine Mutter nicht dafür bestraft wird.

H. G.: Ich spreche mit Kamran absichtlich nur über die Kinder, über die Schule, Alltägliches. Wenn ich ihm nichts erzähle von meinen Treffen im Außenminis­terium oder von Interviews mit Zeitungen, kann man ihn auch nicht beschul­digen.

2018 hat Trump die Atomvereinbarung mit Iran einseitig aufgekündigt. Seit Biden amerikanischer Präsident ist, wird in Wien wieder verhandelt. Kurz vor dem Abschluss wurden die Gespräche im März unterbrochen. Welche Rolle spielen sie für Sie und Ihre Angehörigen?