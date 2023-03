Gangster-Rap-Ästhetik: Cover Art des Donald Trump Songs Bild: Donald J. Trump and the J6 Priso

Als Johnny Cash am 13. Januar 1968 um 9.40 Uhr morgens auf die Bühne des kalifornischen „Folsom State Prison“ vor eine versammelte Menge Strafgefangener trat, herrschte Totenstille. Man hatte den Insassen nämlich vorab eingeschärft, sie dürften erst losjubeln, nachdem Cash sich ihnen vorgestellt hätte. Und so konnte der fünfunddreißigjährige Countrysänger in die Stille hineinflüstern: „Hello, I am Johnny Cash“, bevor die ersten Anklageklänge seiner Gitarre im Gejohle der Menge untergingen.

Simon Strauß Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge



Als Donald Trump vor einigen Wo­chen mit der Aufnahme seines ersten Songs „Justice For All“ begann, befand er sich in seinem abgeschotteten Lu­xusanwesen Mar-a-Lago in Florida. Ungefähr 1600 Kilometer und fünfzehn Autostunden entfernt von der „Central Detention Facility“ in Washington, D.C., in der die Gefangenen saßen, für die er auftrat.

Verkannter Volkstribun

Er stellte sich den Insassen nicht vor, er schaute ihnen nicht in die Augen, er rief nicht plötzlich: „sue it“ oder „yeah“. Stattdessen sprach er mit der gedrückten Stimme des verkannten Volkstribuns die wenigen Worte des „Pledge of Allegiance“, des sogenannten Treueschwurs gegenüber Nation und Flagge, ein. Seine Tontechniker unterlegten seine Stimme mit Hall, damit es so klänge, als stünde er draußen auf einem Gefängnishof im Wind, in der Kälte, dort, wo es düster und gefährlich ist. In Wahrheit aber saß Trump wahrscheinlich im Bademantel mit einer Cola Light in der Hand vor ei­nem Mikrofon und las die Worte des patriotischen Eids von einem Teleprompter ab.

Seine Gefangenen – das sind sie wirklich, denn sie sitzen wegen ihrer Teilnahme an der versuchten Kapitolstürmung am 6. Januar 2021 hinter Gittern – antworteten ihm mit dem scheppernden Gesang der amerikanischen Nationalhymne. Allerdings wurden die Passagen des zwanzigköpfigen Gefangenenchors, wie das Magazin „Forbes“ als erstes berichtete, schon einige Mo­nate vorher über ein Gefängnistelefon aufgenommen.

Eingekerkerte Trumpisten

So ziemlich alles also, was an dieser Aufnahme fake sein könnte, ist fake. Bis dahin, dass Donald Trump bei den Copyright-Angaben auf Spotify allen Ernstes als „Composer“ genannt wird, ohne dass auch nur eine Zeile, auch nur ein Ton von ihm selbst stammt.

Die Einnahmen des Songs sollen den eingekerkerten Trumpisten für ihre Rechtshilfe zugutekommen – werden also als „charity“ ausgewiesen. Der Produzent, laut Forbes in der Branche offenbar „bekannt“, bleibt bislang namenlos und somit ebenfalls fakeverdächtig. Auf dem Coverbild für das (bislang nur on­line abrufbare) Musikstück schließlich ist im Stil einer bemühten Gangster-Rap-Ästhetik das Innere einer über­großen Gefängniszelle zu sehen. Hinter einem vergitterten und zusätzlich mit Stacheldraht abgesicherten Fenster zeigt sich der Ausschnitt einer wehenden amerikanischen Flagge.

Was soll das bedeuten? Ist der ehemalige amerikanische Präsident Fan von „Nabucco“? Weiß er um den Gefühlswert eines ergreifenden Gefangenenchors? Unwahrscheinlich. Eher geht es Trump einmal mehr um das Wesent­liche: um ihn selbst. Mit der „Gerechtigkeit für alle“ meint er vor allem die Gerechtigkeit in seinem Fall. Nicht das Schicksal seiner Anhänger, die jetzt hinter Gittern sitzen, weil sie seinen Worten gefolgt sind, treibt ihn um. Sondern die Furcht davor, sich irgendwann doch einmal in einem Gefängnis vorstellen zu müssen – mit den Worten: „Hello, I am Donald Trump“.