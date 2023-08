Aktualisiert am

Gerichtsverfahren in Georgia : Herrenmenschen in Trumps Gefolge

Die „Aryan Brotherhood“ ist der Knast-Ableger eines arisch-nazistischen Komplexes. Sein Einfluss reicht bis nach Deutschland. Was verbindet diesen kriminellen Sumpf mit Donald Trump?

An diesem Donnerstag stellt sich Donald Trump den Behörden im Bundesstaat Georgia. Bis Freitag Mittag Ortszeit müssen er und seine achtzehn Mitangeklagten im Gefängnis in Atlanta erscheinen, sich dort offiziell festnehmen, fotografieren und die Fingerabdrücke nehmen lassen – und mindestens zehn Prozent ihrer Kaution bar hinterlegen. Schon, als bekannt wurde, dass Trump in Georgia mit einem Rico-Gerichtsverfahren angeklagt werden soll, das üblicherweise Schwerkriminellen zuteil wird, machte das Schlagzeilen.

Rico ist das Kürzel des „Racketeer In­fluenced and Corrupt Organizations Act“, den Trumps republikanischer Amtsvorvorgänger Richard Nixon 1970 zur Verfolgung der italienischen Mafia eingeführt hat. Das Gesetz schnürt Straftaten einer kriminellen Vereinigung zu einem Paket, ein hohes Strafmaß lässt erwarten, dass Mitangeklagte gegeneinander aus­sagen. Beschuldigte wurden außer Cosa- Nostra-Mitgliedern korrupte FIFA-Funktionäre, Hells-Angels-Bosse und Unternehmenschefs der Tabakindustrie, allesamt Musterbeispiele für die Grauzone zwischen Politik und Verbrechen.