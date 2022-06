Neues Dokumentationszentrum : Ein Haus für viele Verbrechen

Am 10. Juni 1944 ermordeten im Dorf Distomo in Mittelgriechenland Angehörige der 4. SS-Polizei-Panzergrenadierdivision mehr als zweihundert Frauen, Kinder und alte Männer. Am selben Tag töteten Soldaten der 2. SS-Panzerdivision „Das Reich“ im französischen Dorf Oradour-sur-Glane 642 Zivilisten. Drei Wo­chen später, am 29. Juni, erschossen Truppenteile der Fallschirm-Panzerdivision „Hermann Gö­ring“ in den toskanischen Dörfern Civitella, Cornia und San Pancrazio insgesamt hundertachtzig Menschen. Die Ermittlungen und Strafverfolgungen gegen Beteiligte an den Massakern zogen sich zum Teil bis ins Jahr 2015 hin. Der deutsche Staat zahlte keine Entschädigungen an die Opfer.

Andreas Kilb Feuilletonkorrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Das sind nur drei Momente eines Geschehens, das in der historischen Überlieferung zum Zweiten Weltkrieg oft hinter den militärischen Er­eig­nis­sen und dem Massenmord an den europäischen Juden zu­rück­tritt: der deutschen Besatzungsherrschaft in Europa, die Millionen Menschen das Leben gekostet und die Nachkriegsgeschichte der betroffenen Länder entscheidend ge­prägt hat.