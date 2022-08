Documenta und Antisemitismus : Alles ein Plan des Mossad!

Frau Alfandari, Herr Mendel – Krisenintervention haben Sie die Gespräche genannt, die Sie an Ihrem Documenta-Stand auf dem Kasseler Friedrichsplatz geführt haben. Was haben Sie da erfahren?

Sandra Kegel Verantwortliche Redakteurin für das Feuilleton. Folgen Ich folge

Meron Mendel: Es gab alles, von aufschlussreichen Kommentaren bis zu wüsten Beschimpfungen. Nachdem die Documenta Formate zum Austausch mit den Künstlern abgelehnt hatte, entschieden wir uns für diesen eher spontanen Dialog mit dem Publikum.

Julia Alfandari: Wir begannen damit an dem Tag, als das Bild von Taring Padi mit den antisemitischen Bildmotiven verhüllt wurde. Für mich war verblüffend, wie sehr sich die Wahrnehmung der Besucher von der medialen Spiegelung unterschied. Viele am Stand machten uns Vorwürfe, dass wir – wer auch immer damit gemeint sein mochte – mit der Abhängung der Bilder Zensur ausgeübt hätten. Dass die ganze Documenta aufgrund von ein paar „wenigen antisemitischen Motiven“ gänzlich in den Schmutz gezogen worden sei, wurde kritisiert. Und es wurden Parallelen gezogen mit dem Vorgehen der Nationalsozialisten gegenüber unerwünschter Kunst. Immer wieder war auch zu hören, dass sich niemand wundern müsse, dass sich die Documenta mit Künstlern aus dem globalen Süden eine Antisemitismusdebatte eingehandelt hätte. Gleichzeitig wurden Künstler und Kuratoren mit einem paternalistischen, fast schon neokolonialen Argument in Schutz genommen: Sie könnten es angesichts ihres Backgrounds ja nicht besser wissen

Dabei war das deutsche Publikum ja nicht ohne Arg!

Alfandari: Allerdings. Die Gespräche haben gezeigt, wie tief der Antisemitismus in der deutschen Gesellschaft verankert ist. Es war ja ein vorrangig deutsches Publikum, das zu uns an den Stand kam und im Gespräch teilweise völlig krude Vorstellungen geäußert hat.

Was waren das für Vorstellungen?

Alfandari: Sehr häufig kam die Anschuldigung, dass die Juden eine überaus einflussreiche Macht seien, die auch darauf abgezielt habe, die Documenta zu zerstören. Manche störten sich daran, dass sich ihrer Ansicht nach alles immer nur um die Befindlichkeiten der Juden und Jüdinnen in Deutschland drehe. Einer sagte, dass die Deutschen sich von ihnen geißeln ließen und das endlich ein Ende haben müsse. Einer weiteren Verschwörungserzählung zufolge ist der Konflikt um die antisemitisch konnotierten Bilder eine gesteuerte Aktion des Mossad gewesen, und die indonesischen Künstler sind in Wahrheit Agenten des israelischen Geheimdienstes, um dadurch vom Mord an einer palästinensischen Journalistin abzulenken.

Mendel: Auch der Vorwurf, dass die Politiker die Documenta beschädigt hätten, um sie der Stadt Kassel wegzunehmen und nach Berlin zu holen, wurde geäußert. Obwohl die Medien das gut ausgearbeitet hatten, wurde uns noch einmal bewusst, wie viel Unkenntnis darüber herrscht, was antisemitische Bildsprache überhaupt ist. Da sagten wir uns: Okay, da gibt es wirklich noch eine große Leerstelle, die zu füllen ist.

Sie haben mit ungefähr tausend Besuchern gesprochen. Was folgt aus den Gesprächen, und wird es eine Auswertung geben?

Mendel: Was zuerst als Krisenintervention gedacht war, nicht, um daraus eine Studie zu machen, wird nun aber doch in eine solche einfließen, die wir im September mit der University of Applied Sciences in Frankfurt und dem Documenta-Institut in Kassel über die Documenta 15 erstellen.

Worauf zielt diese Studie ab?

Mendel: Wir halten diese Documenta für exemplarisch, gerade auch im Scheitern der Diskussion. Das wollen wir untersuchen. Wie da zwei Lager aufeinandertrafen und sich gegenseitig hochschaukelten. Das erste meldete sich bereits im Vorfeld zu Wort und warnte – wie man heute weiß, berechtigterweise – vor möglichem Antisemitismus in Kassel. Zugleich war da auch viel Pauschalisierung im Spiel, denn es war die Prämisse, dass bei Künstlern aus dem globalen Süden davon auszugehen sei, sie seien Antisemiten. Das andere Lager arbeitete ebenso mit Pauschalisierung insofern, als der Antisemitismus für sie nur einen Vorwand darstellte, um gegen die Documenta 15 vorzugehen. Während also die eine Seite jegliches Anzeichen von Antisemitismus in Kassel pauschal leugnete, sah die andere die ganze Zeit überall nur Antisemitismus.